【奧斯卡2021】奧斯卡首位華裔女導演　趙婷憑《浪跡天地》摘最佳導演獎

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日（4月26日）在美國舉行，因疫情關係，頒獎禮採網上及實體同時進行，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）共獲六項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等，被視為大熱，趙婷並成首位華人女導演獲奧斯卡最佳導演，成奧斯卡史上首位華人女導演獲此殊榮！

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日（4月26日）在美國舉行，因疫情關係，頒獎禮採網上及實體同時進行，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）共獲六項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等，被視為大熱，趙婷大熱成首位華人女導演獲奧斯卡最佳導演。

▲ 趙婷執導《浪跡天地》

趙婷：找到人的美善

趙婷得獎時，特別感謝《浪跡天地》劇組。她表示想了很多：「我小時候在中國長大，爸爸常跟我玩一個背中國詩文的遊戲。其中一篇叫《三字經》，當中有『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，我永遠找到人的美善，現將這獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」

今次並非華人導演首次獲奧斯卡最佳導演，台灣導演李安先後憑《斷背山》（Brokeback Mountain）及《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）兩度獲最佳導演。

法蘭絲麥杜文爭影后

影后之爭，是《浪跡天地》法蘭絲麥杜文《浪跡天地》有望繼1996年《雪花高離奇命案》（Fargo）及18年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）火三度封后，對手有《超犀女王》（Promising Young Woman）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）和《The United States vs Billie Holiday》的 Andra Day。

▲ 法蘭絲麥杜文繼《浪跡天地》

已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）遺作《藍調天后》，跟83歲安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）《爸爸可否不要老》（The Father）成大熱影帝。

曾國祥《少年的你》代表香港角逐最佳國際影片，惜最後敗落丹麥《醉美的一課》。