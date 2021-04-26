  • 23°C
香港時間 : 2021426日 (週一) 09:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奧斯卡2021】奧斯卡首位華裔女導演　趙婷憑《浪跡天地》摘最佳導演獎

娛樂 09:25 2021/04/26

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日（4月26日）在美國舉行，因疫情關係，頒獎禮採網上及實體同時進行，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）共獲六項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等，被視為大熱，趙婷並成首位華人女導演獲奧斯卡最佳導演，成奧斯卡史上首位華人女導演獲此殊榮！

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日（4月26日）在美國舉行，因疫情關係，頒獎禮採網上及實體同時進行，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）共獲六項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等，被視為大熱，趙婷大熱成首位華人女導演獲奧斯卡最佳導演。

趙婷執導《浪跡天地》

趙婷：找到人的美善

趙婷得獎時，特別感謝《浪跡天地》劇組。她表示想了很多：「我小時候在中國長大，爸爸常跟我玩一個背中國詩文的遊戲。其中一篇叫《三字經》，當中有『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，我永遠找到人的美善，現將這獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」

今次並非華人導演首次獲奧斯卡最佳導演，台灣導演李安先後憑《斷背山》（Brokeback Mountain）及《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）兩度獲最佳導演。

法蘭絲麥杜文爭影后

影后之爭，是《浪跡天地》法蘭絲麥杜文《浪跡天地》有望繼1996年《雪花高離奇命案》（Fargo）及18年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）火三度封后，對手有《超犀女王》（Promising Young Woman）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）和《The United States vs Billie Holiday》的 Andra Day。

法蘭絲麥杜文繼《浪跡天地》

已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）遺作《藍調天后》，跟83歲安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）《爸爸可否不要老》（The Father）成大熱影帝。

曾國祥《少年的你》代表香港角逐最佳國際影片，惜最後敗落丹麥《醉美的一課》。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
11:36 2021/03/29
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因
16:13 2021/03/26
【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因
【奧斯卡2021】非一般女性復仇片《超犀女王》　化身午夜天使為姊妹出氣
17:54 2021/04/23
【奧斯卡2021】非一般女性復仇片《超犀女王》　化身午夜天使為姊妹出氣
奧斯卡 趙婷 安東尼鶴健士 演員 娛樂人物職業 電影 頒獎禮 曾國祥 導演 少年的你

最高瀏覽

【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
16:51 2021/04/25
【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
【北角倫常慘案】兒子回家揭發父上吊母昏迷　二人送院搶救後不治
23:30 2021/04/24
【北角倫常慘案】兒子回家揭發父上吊母昏迷　二人送院搶救後不治
【北角倫常慘案】北角結婚逾60年8旬夫婦死亡　丈夫行動不便憂不能照顧長期病患妻子
17:44 2021/04/25
【北角倫常慘案】北角結婚逾60年8旬夫婦死亡　丈夫行動不便憂不能照顧長期病患妻子