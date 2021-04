【奧斯卡2021】奧斯卡首位華裔女導演　趙婷憑《浪跡天地》摘最佳導演獎

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日(4月26日)在美國舉行,因疫情關係,頒獎禮採網上及實體同時進行,華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》(Nomadland)共獲六項提名,包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等,被視為大熱,趙婷並成首位華人女導演獲奧斯卡最佳導演,成奧斯卡史上首位華人女導演獲此殊榮!

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日(4月26日)在美國舉行,因疫情關係,頒獎禮採網上及實體同時進行,華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》(Nomadland)共獲六項提名,包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等,被視為大熱,趙婷大熱成首位華人女導演獲奧斯卡最佳導演。

▲ 趙婷執導《浪跡天地》

趙婷:找到人的美善

趙婷得獎時,特別感謝《浪跡天地》劇組。她表示想了很多:「我小時候在中國長大,爸爸常跟我玩一個背中國詩文的遊戲。其中一篇叫《三字經》,當中有『人之初,性本善。』我仍然相信這句話,我永遠找到人的美善,現將這獎獻給堅持善良的人,你們啟發了我繼續努力。」

今次並非華人導演首次獲奧斯卡最佳導演,台灣導演李安先後憑《斷背山》(Brokeback Mountain)及《少年PI的奇幻漂流》(Life of Pi)兩度獲最佳導演。

法蘭絲麥杜文爭影后

影后之爭,是《浪跡天地》法蘭絲麥杜文《浪跡天地》有望繼1996年《雪花高離奇命案》(Fargo)及18年的《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)火三度封后,對手有《超犀女王》(Promising Young Woman)的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)、《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)維奧拉戴維絲(Viola Davis)、《心碎的女人》(Pieces of a Woman)雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)和《The United States vs Billie Holiday》的 Andra Day。

▲ 法蘭絲麥杜文繼《浪跡天地》

已故男星「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)遺作《藍調天后》,跟83歲安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)《爸爸可否不要老》(The Father)成大熱影帝。

曾國祥《少年的你》代表香港角逐最佳國際影片,惜最後敗落丹麥《醉美的一課》。