【奧斯卡2021】《少年的你》失落最佳國際電影獎　丹麥片《醉美的一天》得獎

《第93屆奧斯卡頒獎禮》入圍名單剛剛公布，代表香港競逐「最佳國際影片」的《少年的你》，最終落敗。

曾國祥執導《少年的你》，在去年香港電影金像獎共獲8獎，早前「香港電影製片家協會」董事局公布，便推薦《少年的你》代表香港角逐「奧斯卡最佳國際電影」（即前名最佳外語片）。

▲ 《醉美的一課》

最後最佳國際電影由由丹麥片《醉美的一課》（Another Round》奪得。《醉》導演Thomas Vinterberg致謝辭時，憶起離世女兒而流淚，表示將電影獻給亡女，及感謝妻子及製作劇組。