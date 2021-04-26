【奧斯卡2021】《少年的你》失落最佳國際電影獎 丹麥片《醉美的一天》得獎 娛樂 09:05 2021/04/26 分享： 熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 《第93屆奧斯卡頒獎禮》入圍名單剛剛公布，代表香港競逐「最佳國際影片」的《少年的你》，最終落敗。 曾國祥執導《少年的你》，在去年香港電影金像獎共獲8獎，早前「香港電影製片家協會」董事局公布，便推薦《少年的你》代表香港角逐「奧斯卡最佳國際電影」（即前名最佳外語片）。 ▲ 《醉美的一課》 最後最佳國際電影由由丹麥片《醉美的一課》（Another Round》奪得。《醉》導演Thomas Vinterberg致謝辭時，憶起離世女兒而流淚，表示將電影獻給亡女，及感謝妻子及製作劇組。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【奧斯卡2021】奧斯卡首位華裔女導演 趙婷憑《浪跡天地》摘最佳導演獎 今日 09:25 【奧斯卡2021】奧斯卡首位華裔女導演 趙婷憑《浪跡天地》摘最佳導演獎 【農情家園】韓裔家庭移民美國尋幸福 異鄕開墾夢想之地患難見真情 15:57 2021/04/20 【農情家園】韓裔家庭移民美國尋幸福 異鄕開墾夢想之地患難見真情 【奧斯卡2021】非一般女性復仇片《超犀女王》 化身午夜天使為姊妹出氣 17:54 2021/04/23 【奧斯卡2021】非一般女性復仇片《超犀女王》 化身午夜天使為姊妹出氣 奧斯卡 曾國祥 少年的你 電影 頒獎禮 香港電影金像獎