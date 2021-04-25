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【疫苗接種】預約接種數字連續兩日回落　今再多11人打針後送院1人須留院觀察

社會 22:19 2021/04/25

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

預約接種數字連續兩日回落，今再多11人打針後送院1人須留院觀察（陳國峰攝）

本港新冠疫苗接種計劃開始新兩個月，港府已為市民接種共約1,275,300劑疫苗，當中約842,800名市民已接種第一劑疫苗，包括約405,400名接種科興疫苗，約437,300名接種復必泰疫苗；另約432,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約282,700名接種科興疫苗，約149,800名接種復必泰疫苗。
　　 
此外，今（25日）共有11宗送院個案，其中10人已經出院，一人留院觀察，詳情包括：


截至今日下午八時的過去24小時，約有22,100名市民接種了疫苗和約10,900名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

  • 約有3,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在社區疫苗接種中心接種，約400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種
  • 約有7,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,100人在社區疫苗接種中心接種，約400人是在私家醫生和診所接種
  • 約有10,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有100名
  • 社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%
  •  約2,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約8,300名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，作為背景資料，昨日共有45宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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