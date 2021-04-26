【風力發電】中電建離岸風場最快2024年動工屬全港首個　環境局指時機成熟技術進步成本降

▲ 中電建離岸風場最快2024年動工。(經濟日報資料圖片)

提倡生產再生能源是世界趨勢，中電多年前提出在清水灣半島以東約9公里興建本港首個離岸風場，安裝最多67部風車，早年已完成測風，惟因建設成本高昂問題，一直未落實，但隨時科技進步成本下降，中電最近終定出時間表，最快2024年動工，但減至興建17座高260米的風車，每年發電量255兆瓦，佔該公司供電量約2.8%，料2027年可投產，但拒透露項目造價；環境局指離岸風力發電技術近年有所進步，成本亦呈下降趨勢，局方支持兩間電力公司重新檢視其發展離岸風力發電場的建議。

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中電早於2006年提出於清水灣半島以東9公里，即東南果洲群島海域，興建全港首個離岸風場，其後於2009年4月作環境評估，同年8月獲批出環境許可證，當時提出在16平方公里，安裝40至67部每部可發電3兆瓦至5兆瓦的風車、一個海上變壓站，及一個測風塔，並以海底電纜接駁上岸，其後於2012年起收集風速、風向、濕度、海流及氣象數據，測風塔更將於今年移除，惟至今長達10年仍未落實興建。

中電發言人表示，原有的環境許可證共涵蓋67部風機，連底座最高距離水面115米，每部風機產生3兆瓦電力；但科技漸趨成熟，有關風車布局可減至17部，即可減逾四分一風車數量；以2024年動工為例，屆時可採用直徑240米，連底座高約260米的大型風機，較原方案高約1.2倍，以本港最高484米的西九環球貿易廣場作對比，新風車相當於該摩天大廈的約一半高度；且每部發電量可增至15兆瓦，即整體可達至255兆瓦，佔中電現時供電量2.8%。

中電發言人解釋，風車數目減少可更有效降低風阻的影響，而採用更大風車則可減低營運開支，同時使用較大的葉輪尺寸，能提高產能。

中電計劃將離岸風場納入下一個五年發展計畫予政府審批，即2024至2028年的資產投資項目內，又提到去年向環保署提交調整計劃的新數據作審批，指不涉及重大改動，不用重做環評，本月初已獲環保署批出更新的環境許可證。

環境局回覆指，電力公司早前評估本港有兩個境內離岸地點較適合以商業規模發展風力發電場，惟當時評估兩個項目總共可提供的電力佔本港總耗電量少於1.5%，且成本較天然氣發電更高，但有見於離岸風力發電技術近年有所進步，成本亦呈下降趨勢，局方支持兩間電力公司重新檢視其發展離岸風力發電場的建議。

環保署指今年3月17日接獲中電提交該項目的環境許可證申請，按環評條例要求審核有關申請，在考慮擬議改動可能引起的環境影響包括包括生態、漁業、景觀及視覺等及徵詢相關主管當局的意見後，確認有關申請所提出的改動不會對環境帶來不良影響，故本月13日向中電發出一份經修訂的環境許可證。

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記者：洪芷晴