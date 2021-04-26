【風力發電】中電考慮風力場以吸力式沉箱地基取代傳統打摏　安裝快免損海洋

▲ 中電正探索在香港興建首個海上風電場。(經濟日報資料圖片)

中電正探索在香港興建首個海上風電場。中電指，為減興建風車時所產出的環境污染，考慮使用吸力式沉箱地基取代傳統打摏，將地基穩固插入海床，除安裝時間較快、亦可避免對海床及海洋環境造成長遠影響。

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吸力式沉箱有如將一個水桶反轉向下壓入海床，裏面的水壓會低過外面，利用重力將底座地基推進海床。而安裝過程會透過增加海水泵送速率，改善安裝過程的安全性及效率；且毋須打摏及挖泥，以及容易拆卸，也可避免對海床及海洋環境造成長遠影響。

中電發言人指早前已為項目進行各項評估，以申請更改環境許可證，稍後會用一年至一年半時間，為風車布局。按照風速數據，該海域每秒為6至8米，至於哪個季節或時間風力較大，發言人僅稱「數據上沒有一年特別差」，但會透過不同擺位方向，減少風車之間的風阻，便能將風能「用到盡」。

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記者：洪芷晴