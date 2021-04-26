【風力發電】環團歡迎中電建離岸風場　指本港有潛力至少再增2至3個　惟專家料成本轉嫁市民

▲ 世界綠色組織行政總裁余遠騁。(經濟日報資料圖片)

中電終定出在本港興建首個海上離岸風場的時間表，最快2027年投產。有環團表示歡迎中電建離岸風場，認為本港有潛力至少再增2至3個離岸風場；惟專家料成本轉嫁市民。

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世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，發展可再生能源是國際趨勢，坦言現階段「成本效益稍低」，惟仍屬本港發展風力發電一大進展，形容可「與時並進」，且由於本港地少多限制，於海上興建離岸風力場是較合適的選擇，不會被樓宇阻擋風的流動而影響產能。不過，他料電力公司會將成本轉嫁市民，期望屆時全球經濟復甦，市民可較易接受加電費。

綠惜地球總幹事劉祉鋒也表示，本港目前利用可再生能源發電只佔整體0.2%，故歡迎中電發展離岸風場。不過，他也指出，該離岸風場產量僅佔中電供應的2.8%電量，與港府2050年達致碳中和的願景仍遙不可及︰「現在只是第一步」，期望中電可加快步伐完成，並於其他合適的選址再增離岸風場，認為本港有潛力至少再增2至3個離岸風場；又強調除了要發展可再生能源外，不能只聚焦於發電的方式，必需要多管齊下才可達成碳中和目標。

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記者：洪芷晴