【口琴冠軍】小六生憑演奏口琴衝出香港屢獲獎　盼將口琴文化傳遍世界

▲ 今年11歲的鄧敬業自幼開始學習吹口琴。(湯炳強攝)

今年11歲的鄧敬業自幼開始學習吹口琴,年紀輕輕就獲獎無數。雖然天份高,但要取得好成績,鄧敬業是靠日復一日的苦練,為了要學習一種口琴技巧,甚至要鍛練半年。抱着面對困難的勇氣,他成功衝出香港,取得數項國際獎項,他的夢想,是將口琴文化推廣至全世界。

現時於英皇書院同學會小學就讀小六的鄧敬業在4歲起時候患上急性呼吸道人類偏肺病毒,導致氣管嚴重敏感,經常會呼吸困難。原本在醫生的建議下要學習游泳以改善身體情況,卻因有濕疹問題而作罷。湊巧當時哥哥在學習口琴,敬業被其獨特的清脆聲音吸引,因此由5歲起從此踏上音樂之旅。

▲ 敬業最喜歡的為一款訂制口琴,琴格為不銹鋼金屬,外面是黑檀木。(湯炳強攝)

鄧敬業家中有約60部口琴,每一部各有特色。口琴體積雖小,但演奏起來卻不是那麼簡單。鄧敬業認為,口琴令他如此着迷的原因,正是其多元化的演奏技巧,手勢的變換、舌頭的動作都可做出不同效果,例如「花舌」,即透過舌頭不斷震動來吹出連續的震音,為了純熟地做到這個技巧,僅一句的樂曲甚至要用半年時間。

在訪問期間,鄧敬業幾乎琴不離手,每隔一會就習慣性地將琴放在口邊吹。他笑稱,連生病的時候都要吹口琴,雖然熱愛演奏,但亦曾經遇過想放棄的時候,

學口琴是易學難精,有次要學名曲《Intermezzo Giocoso(遊戲似的間奏曲)》,旋律很快,又要有不同程度的大細聲,當中有一句的技巧很難做到,反覆嘗試都不成功,一度令我不想再練習。

敬業說,感氣餒的時候,都會以學校一句口號「It is possible, we know we can」來鼓勵自己,

我會在心內為自己打氣,告訴自己任何事都有可能的,要相信自己能做到,要努力不懈、堅毅不屈地面對困難。

自小生病,鄧敬業的身形較為單薄,因此要演奏出扣人心弦的音樂,除了要擁有天份外,少不了長時間的刻苦練習。鄧敬業回想起初學口琴時,為了可以練好一呼一吸,母親特意請了來自日本的老師教導他用丹田發聲。敬業亦是一個「完美主義者」,每一小句都要反覆練習,以達致完美的效果,因此他每日都會花2至3小時練習,即使在考試期間,亦堅持要練習約1小時。由於除了學習口琴,敬業亦有參與各項課外活動,如奧數、製作機械人等,要平衡學業及課外活動,他習慣製作時間表列明每天要做的事項,吃過晚飯就快速完成功課,然後抽時間練習口琴。

苦練最終都獲得回報,鄧敬業曾在多個國際性的比賽奪獎,如於2019年首爾國際口琴節中憑《遊戲似的間奏曲》在勇奪少年組獨奏冠軍,及另外4個大獎。他說,獲獎時都會感到開心及成功感,但他沒有因此自滿,反而明白付出了的努力都不會白費的道理,鼓勵自己繼續加深造詣。鄧敬業亦曾到台北、北京等地方比賽,在2017年更遠赴德國參加世界口琴節,以破大會紀錄的8歲之齡勇奪青年组獨奏亞軍。

年紀小小的鄧敬業亦有一個「改變世界」的夢想︰

我希望可以到世界各地推廣口琴文化,因為口琴不是傳統及正統的音樂樂器,大家都當它是玩具,所以想將口琴文化推廣至世界。

敬業現時正在學習爵士樂、作曲及音樂電腦科技,裝備自己,他將於今年中到美國紐約卡內基音樂廳表演,向夢想邁進一大步。

記者:黃悅晴