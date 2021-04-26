【口琴冠軍】品德教育先行　口琴冠軍母親指培養孩子興趣要提供學習動力

▲ 鄧太說最重視的始終是小孩子的品格。（湯炳強攝）

母親的鼓勵在小孩的成長路上至關重要，鄧敬業的媽媽為栽培他花了很多心思，除了陪伴他上口琴課，亦給予無限的愛和支持。鄧太認為，要努力培養孩子的興趣，先要配合他的需要，也要為其提供學習動力。但最重要的，是教育小孩的品格。

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功欲善其事，必先利其器，為栽培孩子的口琴夢，鄧太曾找到挪威一位十分有名的大師，花費約5萬港元訂造一部手製、聲音明亮清脆的純銀口琴，「等了24個月才拿到手，但都值得，因為敬業現時演奏得不錯，應該讓他接觸更高層次的音樂。」

鄧太形容兒子性格積極主動，又愛挑戰新事物，不用特別督促也會自動自覺練口琴，因此鄧太也願意多花時間培養其興趣，

很多時會帶敬業去聽口琴的演奏會，讓他可以認識更高級數的口琴演奏者，之後又有推動力繼續學習。

盡管敬業多才多藝，鄧太說最重視的始終是小孩子的品格，

小朋友再叻，如果品德不好都好難長遠地有成就，所以我很着重教育他要有感恩的心，要明白自己的成績，其實背後亦獲很多人支持。

鄧敬業學習口琴多年，曾經遇上瓶頸，往往都在母親的鼓勵及支持下，才可以跨過難關，「因為敬業樣樣都要做到最好，如果有一句吹得不好，又要從頭再練，都見到他花很多心思，所以很多時都會鼓勵安慰他，令他不會那麼緊張。」鄧太亦十分珍惜陪伴孩子成長的機會，敬業每一次口琴練習都會到場，

我會建議家長盡量迎合小朋友的需要，配合他的時間，用愛去鼓勵孩子。

展望將來，鄧太對兒子最大期望，是敬業日後可以學習到的各項知識、才藝，回饋社會，成為一個傑出的青年。

▲ 鄧敬業學習口琴多年。（湯炳強攝）

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記者：黃悅晴