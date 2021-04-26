【DSE2021】核心科開考首戰通識科　考生對課程面臨大改感可惜嘆現時要更努力應考

▲ 文憑試通識科開考。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）核心科目今日（26日）起展開，涉及逾4.5萬名通識科考試率先開考，有考生對於獲安排在原校考核心科目而感到較安心，「發揮相信都好啲」，多名考生亦對於通識科改革感到可惜，有考生感慨課程大改後，自己所學的批判性思考未能傳承到之後的學生，「趁佢仲保留到嘅時候，要好好努力」。

文憑試連續第2年在新冠肺炎疫情下舉行，通識科今早8時半開考，荃灣保良局李城璧中學今早7時半左右開門，安排考生進入校內排隊等候進入試場，未有如往年般大批考生在校門外聚集。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

今屆考生經歷逾1年網課，考生盧同學坦言會影響溫習進度，「時間緊迫咗」，幸好仍「溫得切書」，持平淡心情應考。對於今屆試行「原校及地區試場」安排，約9成考生可獲到母校應考，盧同學亦是其中之一，他說，

始終禮堂張櫈坐慣咗，發揮相信都好啲。

另一名考生黃同學在踏入試場前感到心情緊張，「始終努力咗咁多年，希望（通識攞到3）」，但認為疫情對他的學習進度影響不大，

雖然轉咗上網課，但只要專心到就ok。

考生袁同學說，會特別珍惜今次考試機會，「因為呢兩年我嘅中學生涯失去太多嘢」，「畢竟最後兩年本應係我哋最開心、最多回憶嗰兩年」，指許多本身的活動如運動會及唱歌比賽等告吹，會更加珍惜與同學一同應考的最後相處時光。

對於通識科面臨改名、課程內容大幅修改、評級簡化為「合格」及「不合格」，今屆考生將成倒數第3屆應考原有通識科文憑試的考生。黃同學形容自己「算係末代考生」，對此感到可惜，

我覺得通識成個課程真係好有趣，由今日香港、中國、全球化等都係環環相扣，學到嘅嘢真係好多，無咗嘅話實在太可惜。

始終之後無咗，你唔會再有機會攞到1、2、3、4、5嘅成績，得返合格同唔合格，同埋之後課程改好多，趁佢仲保留到嘅時候，要好好努力。

盧同學亦對於課程改革感到有些可惜，指原有6大單元課程內容大減，形容「學少好多嘢」，

一啲basic（基本）嘅嘢唔可以傳承落去之後嗰幾屆度，但呢啲嘢我覺得係有需要學嘅，學完之後你可能會學識咗唔同嘅公民責任，但你依家cut咗好多課，有好多可能可以開闊你眼界、引導你批判性思考嘅機會係少咗。

16歲至29歲即日起可預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅