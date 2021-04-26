【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」下月26日啟航　港人出發前須接種2劑疫苗最少14天

▲ 港星「航空旅遊氣泡」下月26日啟航。

商務及經濟發展局局長邱騰華和公務員事務局局長聶德權今日（26日）上午就香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃舉行記者會。

香港與新加坡正就重啟「旅遊氣泡」進行討論，政府表示，兩地的「航空旅遊氣泡」5月26日開啟，首航直至6月9日，初期兩地往返各每日1班航班，每班200名額，6月10日起加開至每日2班航班，每班同樣200名額。

另外，港人出發前必須完成兩劑疫苗並接種最少14天，4類人士獲豁免：

16歲以下人士

因健康理由而不適合打針者

離港前於香港逗留少於90天

並非由香港簽發的旅行證離港

邱騰華表示，為平衡公共衞生和兩地居民出行的考慮，旅客於兩地出發前須接受兩地互認的PCR核酸核測，在並起飛前72小時內採樣，抵達兩地後亦須須於機場再做檢測。

另外，新加坡旅客訪港不用打針，出發及入境完成所需檢測與健康申報後，與下載「安心出行」手機流動應用程式，在港行程、到訪處所時都要掃描二維碼，並保留行蹤最少31天；香港前往新加坡的旅客則須下載並登記使用當地的「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式。

暫停或重啓機制方面，除原定安排，即兩地的無關連本地個案7天平均數超過5宗，「航空旅遊氣泡」安排會暫停兩周，若兩地上述數字於暫停兩周內回落，安排便可重啓外，當局亦新增了合作要求，即兩地須連續3日無關連本地個案數字每日維持在3宗或以下，而第3日無關連本地個案7天平均數亦不可超過5宗，才可重啓「航空旅遊氣泡」。

新加坡上周五（23日）凌晨起已放寬港人入境限制，從香港入境或過去14日曾到訪香港的人士，抵達新加坡後的隔離檢疫日數由14日縮至7日，期間需要到指定的隔離設施。

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記者：郭詩詩、陳麗娜