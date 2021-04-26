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【新冠肺炎】染疫幼稚園老師及同住家人確診 曾訪TKO Gateway及新寶城商場正記

健康 09:57 2021/04/26

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一文睇清確診患者行蹤，染疫幼稚園老師同住家人曾訪TKO Gateway、元朗正記茶餐廳。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（22日）新增約6宗確診個案，4宗輸入個案，2宗與早前個案相關，沒有源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增1間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 西貢 新寶城商場 元朗正記茶餐廳 21/04/2021 11735, 11736

昨日新增的兩宗確診本地個案是日出康城綠茵英文（國際）幼稚園染疫老師的同住家人，他們分別為60歲退休男子（個案編號：11735）及56歲家庭主婦（個案編號：11736），居將軍澳坑口新寶城4座。他們曾於4月21日到訪TKO Gateway以及新寶城商場的「元朗正記茶餐廳」。

而該名染疫老師（個案編號：11711）亦於21日到訪新寶城商場。另外，她於4月9日到觀塘Pole Beat Gallery做瑜珈；4月10日及11日到訪灣仔會展緍紗展。4月16日到過坑口Physical健身，4月18日到天后坐忘Camper's用膳。

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責任編輯：羅嘉欣

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