【香港小姐】曾志偉出山當港姐司儀　欽點馮盈盈+簡淑兒拍仿紀錄片再選美

▲ 監製點名主演仿紀錄片選美劇，馮盈盈望重現戴后冠一幕彌補當年遺憾。

現為TVB高層的曾志偉負責掌權大台的綜藝節目，他同時也是《香港小姐競選》的資深司儀，所以他對《香港小姐競選》有非常深的感情。近日他承認有意開拍以港姐為題材的仿紀錄片（Mockumentary）。

該劇由陳翹英任監製，點名曾參選港姐的馮盈盈及簡淑兒演出。而有機會參演的馮盈盈希望憑劇集彌補當年選美的遺憾！

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▲ 曾志偉絕對是元老級港姐司儀。（經濟日報圖片）

香港小姐加新元素

曾志偉上任TVB高層後於綜藝節目方面推出不少新搞作，近日他開始埋手劇集方面的作品。貴為「元老級港姐司儀」的他，回巢後其中一個重要計劃，是把即將舉行的年度重頭節目《香港小姐競選》改革，而志偉更是相隔至8年再當港姐司儀一職。

此外，近日有指志偉有意以港姐競選為題材，聯合監製陳翹英推出以仿紀錄片（Mockumentary）手法拍攝的劇集，當中除有戲劇成份，亦會加入選美實況，預計劇集於6月開拍，配合5月開始招募新一屆港姐的時機。

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▲ 馮盈盈於2016年奪得港姐冠軍。（經濟日報圖片）

仿紀錄片富娛樂性

其實仿紀錄片的拍攝手法於外國早已甚為流行，集合真人騷、紀錄片以及劇集元素，甚更具娛樂性。

至於在香港，吳彥祖早在2006年執導的電影《四大天王》、ViuTV早前為慶祝5周年台慶推出的《Yolo的練習曲》就是用仿紀錄片手法，游學修主理的YouTube頻道《試當真》，亦經常採用此拍攝手法。

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馮盈盈彌補遺憾

曾志偉向傳媒承認有意開拍這套選美為題的劇集，有指監製屬意找來選美出身的馮盈盈及簡淑兒擔正。

馮盈盈聞言直指非常期待，又提到2016年參選港姐時，因為還未接手牙齒矯形，所以自信不足、不敢露齒笑，即使戴后冠一刻也只能微笑。

最近完成箍牙療程的她謂：「如果拍劇有這場戴后冠的戲，我一定會露齒笑，彌補當年遺憾！」

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