【奧斯卡2021】《浪跡天地》連奪最佳電影+導演+影后　83歲安東尼鶴健士封帝【附完整名單】

▲ 趙婷憑《浪跡天地》締造歷史。

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日（4月26日）在美國舉行，因疫情關係，頒獎禮採網上及實體同時進行，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）成位華裔女導演獲此最佳導演獎及最佳電影。

影帝影后方面，法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）憑《浪跡天地》大熱成最佳女主角，而現年83歲的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），憑《爸爸可否不要老》（The Father）的腦退化老人角色，成為今屆奧斯卡影帝。

▲ 法蘭絲麥杜文。

趙婷領取最佳電影獎致詞稱，特別感謝參與《浪跡天地》的牧民，指電影表達出頑抗力量及希望，提醒人生甚麼是真正的仁慈。

而女主角法蘭絲麥杜文致詞時，則呼籲人們進戲院看戲，不止看她的得獎片，以及看所有人的提名電影，她並悼念《浪跡天地》上月過身的混音師Michael Wolf Snyder。

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完整得獎名單

最佳電影：《浪跡天地》

最佳男主角：安東尼鶴健士《爸爸可否不要老》

▲ 《爸爸可否不要老》

最佳女主角：法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）

最佳導演獎：趙婷《浪跡天地》

最佳女配角：尹汝貞《農情家園》

最佳男配角：丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）《Judas and the Black Messiah》

最佳動畫：《靈魂奇遇記》

最佳攝影：《曼克》

最佳美術指導：《曼克》

最佳原創歌曲：《Judas and the Black Messiah》的《Fight For You》

最佳原創配樂：《靈魂奇遇記》

最佳剪接：《Sound of Metal》



最佳視覺效果：《天能TENET》

最佳紀錄片：《My Octopus Teacher》

最佳紀錄短片：《Colette》

最佳動畫短片：《無論如何我愛你》（If Anything Happens I Love You）

最佳音響：《Sound of Metal》

最佳服裝設計：《藍調天后》

最佳化妝及髮型：《藍調天后》

最佳國際影片：《醉美的一課》

▲ 最佳國際電影《醉美的一課》。

最佳改編劇本：《爸爸可否不要老》（The Father）

最佳原創劇本：《超犀女王》（Promising Young Woman）