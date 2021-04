【奧斯卡2021】《浪跡天地》連奪最佳電影+導演+影后　83歲安東尼鶴健士封帝【附完整名單】

▲ 趙婷憑《浪跡天地》締造歷史。

第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日(4月26日)在美國舉行,因疫情關係,頒獎禮採網上及實體同時進行,華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》(Nomadland)成位華裔女導演獲此最佳導演獎及最佳電影。

影帝影后方面,法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)憑《浪跡天地》大熱成最佳女主角,而現年83歲的安東尼鶴健士(Anthony Hopkins),憑《爸爸可否不要老》(The Father)的腦退化老人角色,成為今屆奧斯卡影帝。

▲ 法蘭絲麥杜文。

趙婷領取最佳電影獎致詞稱,特別感謝參與《浪跡天地》的牧民,指電影表達出頑抗力量及希望,提醒人生甚麼是真正的仁慈。

而女主角法蘭絲麥杜文致詞時,則呼籲人們進戲院看戲,不止看她的得獎片,以及看所有人的提名電影,她並悼念《浪跡天地》上月過身的混音師Michael Wolf Snyder。

完整得獎名單

最佳電影:《浪跡天地》

最佳男主角:安東尼鶴健士《爸爸可否不要老》

▲ 《爸爸可否不要老》

最佳女主角:法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)

最佳導演獎:趙婷《浪跡天地》

最佳女配角:尹汝貞《農情家園》

最佳男配角:丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)《Judas and the Black Messiah》

最佳動畫:《靈魂奇遇記》

最佳攝影:《曼克》

最佳美術指導:《曼克》

最佳原創歌曲:《Judas and the Black Messiah》的《Fight For You》

最佳原創配樂:《靈魂奇遇記》

最佳剪接:《Sound of Metal》



最佳視覺效果:《天能TENET》

最佳紀錄片:《My Octopus Teacher》

最佳紀錄短片:《Colette》

最佳動畫短片:《無論如何我愛你》(If Anything Happens I Love You)

最佳音響:《Sound of Metal》

最佳服裝設計:《藍調天后》

最佳化妝及髮型:《藍調天后》

最佳國際影片:《醉美的一課》

▲ 最佳國際電影《醉美的一課》。

最佳改編劇本:《爸爸可否不要老》(The Father)

最佳原創劇本:《超犀女王》(Promising Young Woman)