【恐怖柔道】7歲男童學柔道遭重摔27次腦死　師生集氣錄音打氣：我們都愛你

▲ 學校師生為男童打氣，盼奇蹟出現。

台灣一名7歲男童學柔道時，遭教練和學長重摔27次導致腦死，目前男童仍與死神搏鬥中，而何姓教練被控過失傷害罪，現時被羈押。男童就讀小學的師生，紛紛為男童打氣，盼望能有奇蹟發生。

▲ 男童目前情況危殆。（影片截圖）

師生錄音打氣

據台灣媒體報道，受傷男童目前仍昏迷，性命垂危。其就讀小學的校長、老師和同學在得悉事件後，都感到很難過，班主任激動得落淚，集合學生的打氣錄音送給男童，

你是我們的超級瑪利歐，我們都很喜歡你，我們都愛你！

老師表示，由於男童愛玩任天堂的堂瑪利歐遊戲，被同學取綽號「瑪利歐」，希望錄音能給予男童力量，讓他甦醒過來。

校長提及，男童是一名活潑聰明的學生，臉上總是帶著笑容，人緣好，是班上的開心果。男童父親表示，兒子是乖巧又貼心的孩子，學柔道是他自己要求，理由是「長大後可以保護爸爸、媽媽和哥哥」，現時他把錄音放在男童耳邊播放，盼成為兒子恢復意識的力量。

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多次求饒被無視

事發於4月21日，7歲的黃姓男童參加柔道館免費課程，但剛上了2星期根本還未熟悉基本動作「護身倒法」，就被師兄和何姓教練連摔27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血的說︰「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

直至男童的舅父發現，男童臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，男童到院時昏迷，抽搐、瞳孔放大、顱內出血，其後證實腦死，目前只靠呼叫器維生。據悉家人原本想放棄急救，但拔喉後男童仍有呼吸心跳，醫生認為男童求生意志強烈，希望家屬不要放棄。

67歲的何姓教練涉嫌傷害致重傷罪，台中地院裁定羈押禁見。而警方亦已查扣現場相關的閉路畫面，將再傳喚在場的人員釐清案件。

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責任編輯：林愛娜