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【巨匠殞落】前Lanvin設計師Alber Elbaz染冠毒亡享年59歲　新主理品牌AZ Factory面世僅兩月業界惋惜

休閒消費 11:44 2021/04/26

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前Lanvin設計師Alber Elbaz死於新冠肺炎，享年59歲。（圖片法新社）

新冠肺炎又害死一位時裝巨匠了﹗要說的是前Lanvin的設計師Alber Elbaz。這消息來得非常突然，事源今年1月Alber Elbaz與Richemont集團合作推出的全新品牌AZ Factory才剛剛面世不久，大家本意為他可以重振雄風，唯知道近這3星期他在巴黎的醫院中與病魔作戰，最終不敵肺炎，享年59歲。

離開Lanvin後，Alber頓時沒有工作，自言曾經非常失意。（圖片法新社）

時尚人士聽到Alber Elbaz突然逝世的消息，無不感到震驚，因為由他主理的全新主理的品牌AZ Factory才面世只不過兩個月，他在個人的Instagram裏3天前仍然上載圖片，可見他離開得非常突然，而且在設計界可說是英年早逝。

Alber一生的設計路程並不平坦，他出生於摩洛哥。青年時，母親已經鼓勵他學習時裝，最終給給了他800美元，好讓他到紐約學習。及後他當了美國時裝設計師Geoffrey Beene的助手達7年時間。

於他人生的轉捩點，一定是得到已故大師中的大師Yves Saint Laurent賞識，YSL於1988年正式將品牌的Rive Gauche成衣系列交由他處理，可惜好景不常，YSL將品牌賣給Gucci Group（今天叫開雲集團），當時氣勢如虹的Tom Ford為了能夠當上YSL設計師一職，結果將名氣還不如今日般盛名的Alber趕下台。

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正所謂塞翁失馬，焉知非福。離開YSL後的Alber加入了當時一池死水的法國品牌Lanvin，憑著出色的剪裁技術、用上華麗面料縫製的cocktail dress，但又刻意留保留raw edges、loose threads和綢緞絲帶等細節，為品牌帶來空前成功，喚醒了Lanvin這個沉睡了數十年的睡美人。

其中一件事令大家大家記憶猶深的就要數到2010年，當時Lanvin和H&M推出聯乘系列，在全球大賣，在香港甚至出現排通宵搶購的情況嗎？這幾年Alber和Lanvin的確盡領風騷。對於自身的肥胖和美學，他說：

所有人都希望年輕和纖瘦，這很可怕。Curves是很奇妙的一件事，面上的皺紋令人著迷，大家為甚麼不快樂做回自己？

不過，人生怎會永遠的順利﹗在Lanvin做了14年設計師的他，最後與品牌的台灣投資者發生衝突，沒有了他的Lanvin，品牌趺落到谷底，至今仍未反彈。Alber沒有了Lanvin後浮浮沉沉。不諱言曾經失去工作非常失落的他，先後和Converse、Tod's等品牌做過一些capsule collection，但最後樂天的他反而樂得逍遙。

直至去年，Alber宣布和大集團Richemont Group達成協議，Richemont為他成立品牌AZ Factory，初步主力在網上發售。設計上，將過往他最拿手的cocktail dress tone down，換來不少大家日常生活仍可以上穿上的便服，但顏色和細節一看就知是大家最喜愛的Lanvin格局。

但可惜的是今天他突然離開人世，AZ Factory將會何去何從？相信好叫現在的Richemont Group頭大如斗了。

記者：何偉雄

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