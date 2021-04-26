【誰願照顧】幼女不忍老父住老人院獨力照顧　反被5兄姐指責不孝：不送老人院是自找

▲ 幼女對自己的遭遇感到委屈。

家家都有本難念的經，馬來西亞一名全職媽媽寫信向心理治療師求助，指獨居的老父因跌傷需要照顧，兩名哥哥及3名姐姐均以忙碌為由不願照顧，她不忍將爸爸送去安老院，獨力承擔起照顧爸爸的責任。直至其奶奶日前入院，她請求哥哥姐姐代為照顧爸爸數日，

結果卻被兄長指責她不孝，令她感到相當委屈。

馬來西亞《星洲日報》報道，該名全職媽媽叫阿紫，今年40多歲，她稱自己有兩名女兒，是全職家庭主婦。她指，家中有兩名哥哥及3名姐姐，自從母親去世後，80多歲的爸爸在老家獨居，「他不和任何孩子住，是怕給孩子麻煩」，自己每日回家探望，哥哥和姐姐也頻繁回家探望。

不久前，年邁的父親跌傷不良於行，出入要靠輪椅，也無法再照顧自己，雖然2名哥哥及3名姐姐的家境不錯，但全部以工作忙碌為由不願照顧，並揚言如果沒有人願意照顧，便將爸爸送到老人院。

阿紫坦言，爸爸不願意到老人院居住，考慮到自己的丈夫是醫生，而自己也曾任職護士，自己的家是最適合照顧爸爸的；她也擔心爸爸被送到老人院後會鬱鬱寡歡，她也不忍心，最後將父親接回家中照顧。

不過，她家中最近出了些問題，奶奶也生病，她忙不過來，繼而向2名哥哥及3名姐姐求助，希望能代為照顧爸爸數日，結果被指責不孝。

他們不但罵我不孝，還說我當初選擇不送爸爸去安老院，如今照顧不來卻想把責任丟給他們，要我馬上決定到底要繼續照顧還是送爸爸啊去安老院。

阿紫續說，哥哥及姐姐更說如果不送去老人院，就不要尋求他們的幫忙，因為是她自找的，她最後只好向鄰居求助，在她外出的時候幫忙看看爸爸，並慶幸自己得到丈夫及奶奶的體諒。

我不想被兄弟道德綁架，我不想理會他們，但偏偏心裏就是覺得委屈，替爸爸不值。

馬來西亞心理治療師陳志成回覆阿紫時表示，理解阿紫的處境及心情，但希望阿紫看清了兄姐的誤解後及自己委屈的根源後，學會應對他人一切不符合事實的眼光與評價。

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責任編輯：王明芳