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【奧斯卡2021】韓國首位女星奪奧斯卡最佳女配角　73歲尹汝貞曾歷失婚獨力養兩兒

娛樂 10:53 2021/04/26

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韓國女星尹汝貞憑《農情家園》奪奧斯卡最佳女配角獎。

今年奧斯卡最佳女配角獎由上屆最佳男配角得主畢彼特（Brad Pitt）負責頒贈，結果由憑《農情家園》（Minari）的73歲韓國女星尹汝貞奪得。

尹汝貞在台上以英文發言。

【奧斯卡2021】憑《農情家園》角逐女配角獎　73歲尹汝貞創韓國演員紀錄

尹汝貞上台全以英語發言，而且幽默即時向《農情家園》監製的畢佬打招呼：「好高興認識你。」然後開笑說通常是歐洲人讀錯她的名字：「不過今日我原諒你們！」

她稱以前在家中看奧斯卡直播，今次卻可以獲獎令她難以置信，謙稱自己只是幸運。

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韓國殿堂級女星尹汝貞在今屆奧斯卡頒獎禮上吐氣揚眉，憑《農情家園》以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為首位在奧斯卡獲得演技獎的韓國演員。

從影55年的尹汝貞演出的作品超過100部，在韓國演藝圈份量舉足輕重，亦涉足影視及綜藝界，她曾為了愛情而放棄如日方中的事業，幸而她未有放棄演藝事業，最終憑《農情家園》為她的事業帶來高峯，因獲獎無數，更被外界封為韓版梅麗史翠普（Meryl Streep）。

【奧斯卡2021】《農情家園》獲金像獎6項提名　移民美國渴求歸屬的掙扎與平衡

失婚後獨力養兩子

尹汝貞是韓國殿堂級演員，因演技精湛及影齡豐富，被媒體稱為「韓版梅麗史翠普」。不過，尹汝貞的人生經歷起趺，從磨練中成就出演技。尹汝貞1966年參加TBC電視台第3期招募藝人而入行，1971年便接拍電影《火女》，光芒畢露成人氣女星，活躍影視界。

在70年代事業高峰期，因戀上音樂才子趙英男，毅然放棄事業，並一同移居美國，婚，婚後誕下兩名兒子，至84年隨丈夫返回韓國，並復出演劇集。

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可是丈夫在87年被揭出軌，尹汝貞決定離婚，並獨力撫養兩子，她曾受訪稱當年丈夫要求自己跟小三同住，令其難以忍受決定離婚，但因當年社會保守，尹汝貞被形容為「失婚女」。

她因形象下跌帶同兩子回美國，但常出現經濟壓力，最終在合作無間的編劇金秀賢編劇鼓勵下，重返韓國演藝圈。

近年憑《尹食堂》系列入屋。

《尹食堂》再創高峰

尹汝貞其後拍過不少受歡迎電影，近年代表作有跟影后全度妍合作的《下女》及《錢‧慾‧劫》，兩片皆曾參展海外影展，曾在美國生活的她，在外地受訪講得流利英語。

近年尹汝貞也有參演綜藝節目，先後演出《花漾姐姐》、《尹食堂》及《尹Stay》，大展廚技，討好形象入屋，成為演藝事業新高峰。連她受訪也表示：「當了50年的演員，代表作竟是《尹食堂》，太丟臉了。」

同場加映：謝雪心訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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