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【回港易】聶德權稱擴展計劃至全國省市　4月29日起返港可免檢疫14天

社會 11:42 2021/04/26

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聶德權稱回港易將擴展計劃至全國省市，4月29日起返港可免檢疫14天。

公務員事務局局長聶德權今早（26日）就擴展「回港易」計劃見記者，他指目前內地疫情已受控一段時間，香港疫情也平穩，於是把計劃擴展至全國各省市，只要符合條件，香港居民就可以返港免檢疫，擴展計劃於4月27日開放預約系統，最快4月29日可利用計劃返港。

擴展計劃將設有配額，深圳灣口岸每日配額維持3,000個，港珠澳大橋香港口岸每日2,000個。至於新增口岸－香港國際機場入境配額，初步設為每日1,000個，而且申請者必須是香港居民。聶德權稱，旅港返港時要在機場做核酸測試，持陰性證明才准入境；設立配額要考慮檢測能力，也要考慮需求，日後或增加機場入境配額。

4月27日午夜起將開放擴展計劃的預約系統，供市民於4月29日至5月16日於指定口岸返港。可是來自內地高風險或中風險地區者，若經國家衞健委公布最新消息後，則未必可利用「回港易」返港。

截至4月25日，已有135,900人次，透過「回港易」計劃免檢疫返港。去年11月23日起，任何年滿18歲並持有香港身份證的香港居民，均可通過「回港易」計劃，從廣東省或澳門回港免受14天強制撿疫。18歲以下香港居民，須經其家長或監護人作預約申請。「回港易」計劃只適用於香港居民，或有意申請恢復香港居民身份的臨時居民。

回港易需網上預約

透過回港易計劃返港的香港居民，必須符合所有指明條件，包括：在回港前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的地方；在回港時出示由任何一間在廣東省或澳門內獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構，所發出的有效病毒核酸檢測陰性結果證明。

持有「回港易」計劃的名額及按名額上列明的預約日期及口岸回港，才可在抵港時獲豁免14天強制檢疫安排。為確保通關順暢，他們在出發回港前的24小時內，應將有效的核酸陰性檢測結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衞生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表，以取得綠色二維碼。

如「轉碼」後取得其他顏色的二維碼（例如粉紅色），則代表未能符合所有指明條件，回港可能須接受14天強制檢疫。

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩、吳卓峰

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