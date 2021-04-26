  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (週一) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚　正式封盤嫁富二代：永遠的室友

娛樂 11:39 2021/04/26

分享：

熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

丁子田正式封盤。

2018年港姐季軍丁子田於凌晨時分IG分享喜訊，成為待嫁新娘！2020年8月離巢的丁子田，現為慧妍雅集執行委員會之成員，人生也準備邁向新一頁。

【開心速遞】港姐季軍丁子田為空降《愛回家》　奉旨要為Terry生B【有片】

正式封盤

丁子田在IG分享與未婚夫Paul的親吻照，並展示無名指的鑽戒配文：「Said yes to a forever roommate and best friend，hold tight, cuz it gon’ be a wild ride.Thanks babe for being patient with me, always. Bless your soul.」

丁子田IG分享喜訊。（IG圖片）

她以「永遠的室友」和「好朋友」形容未婚夫，未來的路二人將結伴同行。丁子田亦引用《聖經》箴言27:17寄語未來。好友馮盈盈、陳曉華、傅嘉莉、張寶欣等也有送上祝福。

有指未婚夫Paul為富二代，其IG有不少周遊列國的照片，Paul亦曾到上海為周大福策辦Pop Up店，前途無可限量。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【湯怡結婚】湯怡預產期在7月　遇上麥秋成感幸福：很感謝他在我生命裡出現

曾空降《愛回家》

已離巢的丁子田，曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry（李偉健飾）拍拖誕下「鼠B」，為大龍生（羅樂林飾）添福添壽，而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮，不少網民都期待她能回歸。

丁子田客串《開心速遞》。（《開心速遞》截圖）

2018年參選《香港小姐》的丁子田，當時為冠軍大熱人選，最終卻只得季軍，當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

美國芝加哥成長的丁子田，在美國密歇根大學主修生物心理學，並副修認知科學和神經生物學。在回流香港參選港姐前曾任藥劑顧問2年，由於廣東話不流利，早已傳出退意，現時丁子田也準備邁向人生另一個階段。

同場加映：鍾培生訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑
18:42 2021/04/22
【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑
【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】
11:28 2021/04/09
【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】
【大步走X開心速遞】歐瑞偉結婚26年寵妻愛家　女兒勁有星味似朱千雪+戴祖儀【多圖】
14:00 2021/04/09
【大步走X開心速遞】歐瑞偉結婚26年寵妻愛家　女兒勁有星味似朱千雪+戴祖儀【多圖】
【全民造星III】雲浩影廣告身價上升努力吸金　Cloud視男友為結婚對象
18:33 2021/04/06
【全民造星III】雲浩影廣告身價上升努力吸金　Cloud視男友為結婚對象
【大步走】胡諾言稱太太陳琪為最強後盾　胡仔：男人結婚後都是女人理財
13:53 2021/04/03
【大步走】胡諾言稱太太陳琪為最強後盾　胡仔：男人結婚後都是女人理財
娛樂人物職業 香港小姐 丁子田 開心速遞 李偉健 羅樂林 演員 結婚 綠葉 TVB

最高瀏覽

【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
16:51 2021/04/25
【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
11:17 2021/04/22
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　
14:54 2021/04/25
【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　