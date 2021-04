【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚　正式封盤嫁富二代：永遠的室友

▲ 丁子田正式封盤。

2018年港姐季軍丁子田於凌晨時分IG分享喜訊,成為待嫁新娘!2020年8月離巢的丁子田,現為慧妍雅集執行委員會之成員,人生也準備邁向新一頁。

正式封盤

丁子田在IG分享與未婚夫Paul的親吻照,並展示無名指的鑽戒配文:「Said yes to a forever roommate and best friend,hold tight, cuz it gon’ be a wild ride.Thanks babe for being patient with me, always. Bless your soul.」

▲ 丁子田IG分享喜訊。(IG圖片)

她以「永遠的室友」和「好朋友」形容未婚夫,未來的路二人將結伴同行。丁子田亦引用《聖經》箴言27:17寄語未來。好友馮盈盈、陳曉華、傅嘉莉、張寶欣等也有送上祝福。

有指未婚夫Paul為富二代,其IG有不少周遊列國的照片,Paul亦曾到上海為周大福策辦Pop Up店,前途無可限量。

曾空降《愛回家》

已離巢的丁子田,曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry(李偉健飾)拍拖誕下「鼠B」,為大龍生(羅樂林飾)添福添壽,而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮,不少網民都期待她能回歸。

▲ 丁子田客串《開心速遞》。(《開心速遞》截圖)

2018年參選《香港小姐》的丁子田,當時為冠軍大熱人選,最終卻只得季軍,當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

美國芝加哥成長的丁子田,在美國密歇根大學主修生物心理學,並副修認知科學和神經生物學。在回流香港參選港姐前曾任藥劑顧問2年,由於廣東話不流利,早已傳出退意,現時丁子田也準備邁向人生另一個階段。

