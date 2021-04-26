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【兩台大戰】ERROR拍處境劇憾《開心速遞》？　網民力推薦阿Dee演老夫子

娛樂 12:15 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

網民力推ViuTV與《老夫子》合作，並由ERROR成員阿Dee（何啟華）、肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）和保錡（吳保錡）演出角色。

ViuTV藝員ERROR人氣愈來愈盛，其中的成員193（郭嘉駿）人氣更逼近MIRROR的萬人迷姜濤。最近甚至有網民提議ViuTV與漫畫《老夫子》合作，拍成處境劇對撼TVB的《愛．回家之開心速遞》。

網民還建議由阿Dee（何啟華）演老夫子、肥仔（梁業）演大番薯、193演秦先生、保錡（吳保錡）包辦所有奸角。至於女神陳小姐一角則有待商議，陳嘉倩、蔡宛珊、沈殷怡甚至花姐也在網民的候選名單上。

【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個

（IG圖片）

《老夫子》撼《開心速遞》？

真是「創造力量同幻想會嚇你一跳」，最近有網民提議ViuTV把《老夫子》改編拍成處境劇，並由ERROR成員扮演內裏角色，且放於黃金時間播出，與TVB的《開心速遞》對撼。

網民屬意由阿Dee演老夫子、肥仔演大番薯、193演秦先生，至於仍被雪藏的保錡，網民表示視乎其表現而決定，不過也有網民認為保錡可包辦所有的奸角。

【ERROR成員】三爺IG粉絲逾20萬超越姜濤　193：估唔到我一句咁有影響力

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至於《老夫子》內的女神陳小姐一角，究竟真人由誰來演最引網民討論，有人提議可找「Dee姐」陳海寧飾演，也有不少網民具「創意」推舉花姐演陳小姐，認為會充滿火花。

此外，前TVB主播的陳嘉倩為不少網民心目中的人選，網民期望能可以多些看到「嘉倩BB」的演出。而模特兒出身的中印混血兒蔡宛珊，亦深愛網民愛戴，成為候選人之一。

另外為ViuTV重點推介的八大藝人之一沈殷怡呼聲亦甚高，中國地球小姐冠軍的她，其演出獲不少ViuTV擁躉讚賞，身材姣好的她成大熱。

同場加映：Anson Lo+Edan+Jer+Tiger專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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