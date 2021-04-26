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【DSE2021】通識科卷一必答題涉可再生能源投資　要求生援引資料支持太陽能應用可促進中國發展

社會 11:30 2021/04/26

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DSE中學文憑試通識教育科今日開考。（陳國峰攝）

DSE中學文憑試首個核心科目通識教育科今日（26日）開考，試卷分為卷一資料回應題及卷二延伸回應題，其中卷一設3條必答題，未有出現明顯涉及政治議題的題目，其中1題涉及全球可再生能源投資，分題要求考生按資料指出中國太陽能使用迅速增長的原因，並只問及有關資料如何支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」的看法及原因，未有要求考生提反對意見；另外兩條必答題涉及全球電競業發展及郊野公園垃圾問題。

點擊即看今年通識科的題目：

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第1條必答題：郊野公園垃圾問題

第一題主要問及郊野公園垃圾對香港生活素質帶來的挑戰，另需解釋垃圾清理挑戰成為全球熱潮的一個原因，以及根據資料解釋那一個辦法較易解決郊野公園垃圾問題。

第2條必答題：中國可再生能源投資

第二題主要問及全球再生能源，考生需要根據考題提供的資料回應題目，題目主要問及全球再生能源，要求考生作答全球可再生能源和燃料的新增投資兩個主要特徵，以及解釋中國太陽能的使用迅速增長的兩個原因，並就著考題所描述的「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」闡述看法並解釋答案。

第3條必答題：全球電競業發展

另外，第三題問及電子競技行業，閱讀資料包括立法會文件、一名電子競技專業人士訪問、全球電子競技總收入及觀眾人數等數目。考生須按照以上提供資料，描述全球電子競技的發展，並提出其為社會帶來一個潛在好處以及解釋答案，另需解釋香港發展電子競技產業的一項優勢及困難。

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記者：郭詩詩、馮琪雅

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