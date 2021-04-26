【輕生悲劇】疑不甘被老師質疑偷錢　小六女生留遺書墮樓輕生：抱歉路髒了

▲ 女生疑因被質疑偷錢而墮樓輕生。

內地近日發生一宗校園悲劇，陝西西安一名小六女生，早前被老師質疑偷錢後，在學校附近的住宅大廈20樓牆上寫上「再見了」，其後就從窗口躍下死亡。女童的母親質疑校方的處理手法不當，且把沒有證據的罪名強加在女兒身上。

據內地媒體報道，事發於4月16日，西安市一名小六女生的母親孫女士，接到學校班主任的電話，被告知孩子在校內偷了老師的錢。孫女士隨即趕往學校，惟老師卻說女童已去了學校附近的托管班，但托管班負責人又稱女童吃飯後就走了。

留下遺書輕生

孫女士到處尋找女兒，但不見其蹤影。不久後，她收到警方通知指，其女兒在附近一座住宅20樓窗邊寫下「再見了」3字，然後從窗口跳下身亡。她留下的書包裡有一本簿，上面寫有疑似遺書，

家不是依靠，而是用假笑應對的場合，國際公寓20樓，我知道我只會逃避，謝謝你們，路髒了，抱歉！

孫女士表示，孩子出事前曾被學校老師質疑偷了1200元人民幣（約1434港元），並曾被老師叫到辦公室質詢。而校方亦確認，有3名老師把女童叫到辦公室，審問了半小時，經校方翻查過閉路電視後，發現她在4月14日曾進入老師的辦公室，並在走廊上拿著錢，因而懷疑她偷錢。

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母親被拒翻查閉路電視

不過，孫女士質疑，自己是做生意的，平日給女兒的零用錢不少，不明白為何會發生偷錢一事，希望能與老師一同翻看閉路電視，弄清事實真相，惟遭到老師拒絕，只要求母親即時以現鈔償還1200元。

孫女士又指，在女兒離世後，沒有收到校方的聯絡，她致電老師也不獲接聽，而且3名老師的說法與日前不同，班主任稱女兒偷拿了3、400元，其後又指是近月合共偷取1200元，令她質疑校方莫名地將罪名推卸在女兒身上。

當地教育局目前已成立後工作領導小組，並提出給予適當經濟補償，不過孫女士明言拒絕，

我們的訴求是要事實，如果沒有證據，我們希望校方道歉，還孩子一個清白，但他們說自己沒有責任。

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責任編輯：王明芳