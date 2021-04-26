【正能量】八旬夫婦雜物亂放家如垃圾崗　暖心清潔達人出馬還原整潔家居

▲ 八旬夫婦雜物亂放家如垃圾崗，暖心清潔達人出馬還原整潔家居。

家居雜物長期不打理，容易淪為垃圾崗。在TikTok坐擁370萬粉絲、自稱「清潔女王」的網紅，近日就分享她為一對八旬夫婦清潔家居的影片，可見屋內雜物亂放，雪櫃被塞得滿滿，堆滿大量食物，更驚見陳年污垢。清潔女王幫忙打理後，全屋立即煥然一新，令夫婦更當場感動落淚。

TikTok網紅Auri（@aurikatariina）最近上傳了一段影片，內容指一對八旬夫婦無法親自動手清潔家居，身邊亦沒有人幫忙，家居的垃圾、雜物日漸堆積，全屋淪為垃圾崗，只能向清潔女王求助。

Auri拍下清潔前後的對比情況，片中可見雪櫃內堆滿食物，裝有食材的膠袋、膠盒堆疊擺放，幾乎塞爆雪櫃，再沒有多餘空間，而雪櫃底更有啡黑色的污垢，畫面驚人。Auri取出雪櫃中的食物，將陳年污垢「連根拔起」，經過清潔後，雪櫃變得相當乾淨。

點擊下圖看完整清潔過程：

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完成任務後，Auri表示，這是她從業以來最滿足的一天，而女屋主回家後，看見家居變得井井有條、煥然一新，更開心得當場落淚。

目前影片已吸引逾1500萬人次觀看，並獲得超過200萬個讚好，不少人讚賞Auri的暖心行為，又對片中的年老夫婦長期住在「垃圾崗」感到同情。

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責任編輯：羅嘉欣