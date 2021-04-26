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【儲印花】7-Eleven x蠟筆小新4月28日起推出積木小店舖　1套10款超可愛角色+特別版7仔小市集收藏組合

休閒消費 12:21 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

7-Eleven x 蠟筆小新推出1套10款積木小店舖及7仔小市集收藏組合，非常可愛。

7-Eleven又有新攪作，會聯乘人氣漫畫《蠟筆小新》中的多位可愛角色，由4月28日早上7時起推出一套10款的BANBAO積木「積木小店舖」及「7仔小市集收藏組合」系列。除可以儲印花換購外，yuu會員還有特別換購獎賞，各位小新粉絲及積木迷萬勿錯過。

每款組合有各式各樣的積木組件，可拼出專屬你的小市集。

積木小店舖以零食、飲品、啤酒及yuu品牌作店舖設計，再分別配上6位《蠟筆小新》人氣角色，有小新、廣志、美冴、不理不理左衛門、松坂老師及小白，並以各種鬼馬造型及表情登場。每款積木分別附有BANBAO積木組合1套、模型公仔積木組合1套、貼紙及說明書各1張，約有50粒積木，增添拼砌難度及趣味。

而7仔小市集收藏組合則附有7-Eleven店舖，以兩層式設計，加上上層配合露天茶座設計概念，可瞭望整個小市集，既Chill又舒適。組合還內附LED燈仔積木兩件，按下按鈕，放進7-Eleven店舖，即可照亮店舖，非常迫真，並附有3塊積木底板，配上路燈、郵箱、垃圾桶及欄杆等共10件小型配件。

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顧客由4月28日早上7時起至6月11日，於7-Eleven分店內以任何消費，加$168即可換購7仔小市集收藏組合1套，數量有限，換完即止。

印花派發及換購詳情：
由4月28日早上7時起至6月8日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個，其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

而由4月28日早上7時起至6月11日，儲齊10張印花加$76，即可隨機換購積木小店舖2個，或儲齊6張印花加$45，即可隨機換購積木小店舖1個。而yuu會員以7,000yuu積分加$5，可隨機換購積木小店舖1個。 

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記者︰黃依情

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