【2021母親節】The Mira酒店母親節Staycation 每晚$1,500包唇膏製作班下午茶【內附連結】
休閒消費 12:15 2021/04/26
母親節快到，是時候計劃定節目跟媽媽慶祝，一於到酒店享受staycation。尖沙咀酒店The Mira Hong Kong將於5月期間，推出「非凡母藝住宿之旅」，$1,500起連唇膏儷人製作班、COCO時尚下午茶及2人早餐。同時免費於酒店專屬潮玩空間玩樂，活動豐富。
住宿包括時尚酒店城景客房一晚，並於入住期間二人同行參與Out of Colors舉辦之唇膏儷人製作班（30分鐘） ，度身訂製芳香唇膏，最適合給媽媽作母親節禮物。亦包以郊外野餐為主題的COCO時尚下午茶，有多達十幾款精緻鹹甜美點。另外還有雙人早餐，及另加$350品嚐二人房間和牛晚餐。
入住期間，更可於GAME ZONE潮玩空間探尋Mira Wonderland非凡玩樂國度，免費玩籃球、巨型俄羅斯方塊、空氣曲棍球、保齡球及彈珠機等。住宿供應期為2021年5月1至30日，星期日至四每房$1,500起，星期五至六、公眾假期及前夕$1,650起。
地址：尖沙咀彌敦道118 – 130號Mira Place
查詢：2315 5605
記者：張頌婷