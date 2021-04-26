【2021母親節】The Mira酒店母親節Staycation　每晚$1,500包唇膏製作班下午茶【內附連結】

▲ 時尚酒店城景客房設計型格，最適合新潮媽媽。（相片來源：酒店提供）

母親節快到，是時候計劃定節目跟媽媽慶祝，一於到酒店享受staycation。尖沙咀酒店The Mira Hong Kong將於5月期間，推出「非凡母藝住宿之旅」，$1,500起連唇膏儷人製作班、COCO時尚下午茶及2人早餐。同時免費於酒店專屬潮玩空間玩樂，活動豐富。

▲ The Mira Hong Kong將於5月期間，推出母親節特別住宿套票。（相片來源：酒店提供）

▲ 入住可參加Out of Colors舉辦的唇膏儷人製作班，自製唇膏。（相片來源：酒店提供）

住宿包括時尚酒店城景客房一晚，並於入住期間二人同行參與Out of Colors舉辦之唇膏儷人製作班（30分鐘） ，度身訂製芳香唇膏，最適合給媽媽作母親節禮物。亦包以郊外野餐為主題的COCO時尚下午茶，有多達十幾款精緻鹹甜美點。另外還有雙人早餐，及另加$350品嚐二人房間和牛晚餐。

▲ COCO時尚下午茶以郊外野餐為主題，包括多款餅房招牌甜品。（相片來源：酒店提供）

入住期間，更可於GAME ZONE潮玩空間探尋Mira Wonderland非凡玩樂國度，免費玩籃球、巨型俄羅斯方塊、空氣曲棍球、保齡球及彈珠機等。住宿供應期為2021年5月1至30日，星期日至四每房$1,500起，星期五至六、公眾假期及前夕$1,650起。

The Mira Hong Kong

地址：尖沙咀彌敦道118 – 130號Mira Place

查詢：2315 5605

記者：張頌婷