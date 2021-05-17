【小學試題】小三中文搶分練習題答案 辨析錯別字提高語文水平
教育 00:00 2021/05/17
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小三中文練習參考答案︰
一、
二、
1. 啊
2. 嗎
3. 呢
4. 吧
三、
1. 技巧
2. 躲開
3. 熟悉
4. 回想
四、
1. B
2. A
3. C
4. D
五、
1. 由於；所以
2. 如果；就
3. 不但；而且
4. 雖然；但是
六、
1. 哥哥說他遺失了他的學生手冊。
2. 姐姐問誰拿走了她的顏色筆。
七、
1. 維多利亞港的夜景是多麼漂亮和壯觀啊！
2. 媽媽囑咐哥哥到郊外旅行時要注意安全。
八、
1. B > A > C > D
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick