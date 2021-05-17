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【小學試題】小三中文搶分練習題答案　 辨析錯別字提高語文水平

教育 00:00 2021/05/17

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小三中文搶分練習題答案。　

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小三中文練習參考答案︰

一、

二、 

1. 啊

2. 嗎

3. 呢

4. 吧

三、 

1. 技巧

2. 躲開

3. 熟悉

4. 回想

四、

1. B

2. A

3. C

4. D 

五、 

1. 由於；所以

2. 如果；就

3. 不但；而且

4. 雖然；但是

六、

1. 哥哥說他遺失了他的學生手冊。

2. 姐姐問誰拿走了她的顏色筆。

七、

1. 維多利亞港的夜景是多麼漂亮和壯觀啊！

2. 媽媽囑咐哥哥到郊外旅行時要注意安全。

八、

1. B > A > C > D

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