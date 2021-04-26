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【減肥難題】港女BMI接近24減食澱粉質減肥　嫲嫲憂營養不良每日勸食大大碗白飯

親子 12:47 2021/04/26

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有女網民大呻自己正減肥，不過嫲嫲卻每日逼吃大碗白飯，不知如何是好。

老人家總會擔心孩子吃不飽！最近有港女在網上表示，自己因健康問題而開始減肥，故調整飲食習慣，包括減吃澱粉質。不過同住的長輩卻擔心自己不夠營養，每日都逼吃「勁大碗飯」，令事主感到無奈。

嫲嫲每天逼吃大碗白飯

該名女網民在「香港討論區」發文，指自己BMI（體重指標）接近24（屬於過重），為了健康著想開始減肥，多數運動和調整飲食習慣，盡量少吃白飯和減少攝取澱粉質。不過同住的嫲嫲卻「日日都俾勁大豌飯」自己，

明明我好肥佢都話我瘦…我阿媽都有幫手講，點知佢仲鬧埋我阿媽，話佢點做人阿媽。

事主感嘆「老人家都會覺得肥啲好，但係肥會有身體問題」，又指嫲嫲經常擔心自己不夠營養，所以向網民求助，請教如何可以勸說老人家不要煮太多飯。

網民：其實係幸福嚟㗎

帖文一出網民紛紛留言，勸事主接受事實，以及分享自己同樣的經歷，「接受現實啦，我講咗十幾年，依然都係咁」、「他們認為食得是福呢」、「一返去食飯就好似過年咁！」、「我放棄咗」。點擊查看其他網民建議：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

BMI超23屬於肥胖

根據衞生防護中心的資料，BMI（體重指標）為最常用的方法去分析體重是否適中，計算方法是：BMI = 體重（公斤）／身高（米）²

亞洲人標準：

  • 少於18.5 = 過輕
  • 18.5-22.9 = 適中
  • 23-24.9 = 過重
  • 大於或等於25 = 肥胖

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責任編輯：王明芳

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