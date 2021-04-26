【運動過度】初中生心血來潮做200下深蹲　屙醬油尿橫紋肌溶解險終生洗腎

▲ 一名初中生心血來潮做200下深蹲，導致患橫紋肌溶解症，險些要終生洗腎。

做運動也要適可而止。近日江蘇一名13歲初中生因為一下子深蹲200下，導致大腿肌肉痠痛、僵硬，排出醬油色尿液，求醫後證實患上橫紋肌溶解症，險些引發急性腎衰竭。

據《澎湃新聞》報道，該名13歲男生平時忙於學業，少做運動。惟他突然心血來潮，有天一口氣做了200下深蹲。完成後，他全身乏力，愈漸感到不舒服，大腿肌肉痠痛，而且尿液顏色愈來愈深，其後更呈醬油色。

後來男生往醫院求醫，醫生檢查後更發現他大腿雙側肌肉僵硬，血檢酶譜水平比正常人高500倍，證實患上「橫紋肌溶解症」，須立即住院。幸而及時接受治療，該男生渡過危險期，否則可引致急性腎衰竭，終生洗腎（「血液透析」）。

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突然大量運動可致肌肉溶解

急症科專科醫生蔡振興早前接受TOPick訪問時指，過度運動可引發橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。若做大量運動後，翌日出現肌肉痠痛、小便呈紅色症狀，有機會是肌肉溶解而釋放出肌紅蛋白，並進入血液中，令小便變紅。肌紅蛋白融入血液後，亦有機會堵塞腎小管，造成急性腎衰竭。

蔡醫生指，突然做大量運動，加上沒喝足夠水分、沒熱身等，是橫紋肌溶解症常見成因。多數人士見到小便變紅，才懂得求醫。他續指，患者需喝水或以靜脈注射方式為身體注入水分，讓腎臟有保持有水流通。若能及時處理，可沒後遺症；但若未能把握治療黃金期，可令腎細胞壞掉，急性腎衰竭可演變成慢性腎衰竭。

情況嚴重者有性命危險

根據食物安全中心的資料，橫紋肌溶解症常見成因包括：撞傷、運動過度、酗酒、先天性代謝性肌肉病變、燙傷或凍傷、藥物和毒素影響等。患者的骨骼肌纖維會溶解，導致肌肉細胞內的物質（包括一種存於骨骼肌組織中名為肌紅蛋白的氧合蛋白）進入血液。肌紅蛋白經血液循環流至腎臟，會沉積於腎小管(具過濾作用的微細組織），造成阻塞，引致急性腎衰竭。若情況嚴重，會有性命危險。

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責任編輯：羅嘉欣