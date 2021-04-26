【StarTalk】胡鴻鈞與許文軒分享新歌《整親》　Hubert自嘲刀削面應對負評：沒感受便假

▲ 胡鴻鈞（Hubert）上TVB節目《StarTalk》接受許文軒訪問。

TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》由許文軒主持，今集邀得胡鴻鈞（Hubert）當嘉賓，並大談胡鴻鈞的新歌《整親》。胡鴻鈞的新歌提到「刀削面」，自嘲多年來的整容傳聞，且分享對負評的感受。

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胡鴻鈞作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，大談推出新歌《整親》感受。

對於新歌題材帶點自嘲成份，當中歌詞更加提到「刀削面」，Hubert説：「這首歌是總括我入行至今，外界對我的評語，有好有不好，經歷了這麼多年，到這刻再次面對，在自己心態上的轉變，從而帶出正能量給大家。」

他今年推出的歌曲會是講述自己經歷過的事，「很想年尾推出一張概念專輯，完全紀錄自己，剖白胡鴻鈞究竟是怎樣的人。」

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談到是否完全看透昔日負評時，Hubert說：「我不是成仙成佛，對所有評論沒感受便假，之前面對負面評論時可能會不知所措，不懂如何面對，一定會有情緖，所以現在要學懂平衡，懂得用樂觀心態面對。」

他續指：「另外錄音有個小插曲，可能自己面對這些評論有點豁達，起初演繹時未如理想，所以我的監製蘇道哲刻意上網找回我昔日的負評同片段給我睇，帶我進入回那個情緒。」

▲ （圖片由TVB提供）

新歌曲風有別於過往的慘情歌風格，Hubert説：「其實今年想跳出框框，自己都不甘於只是唱慢歌，希望透過歌曲讓樂迷知道我其他的可能性，或者有一天我都能夠變成跳唱歌手或者Rapper。」

他覺得跳舞會令自信多了，「更加認識自己，之前看電視見到鄭欣宜又跳又唱，畫面上的她很震撼、很吸精，我直頭手持飯碗，進食時呆着觀看，但現在我和她跳舞的距離還差太遠。」

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