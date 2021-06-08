【靚太安樂窩】80後夫婦$60萬裝修維港灣3房單位　開放式廚房+為愛女打造城堡公主床

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀維港灣的高層3房單位，女戶主喜歡開放式廚房，但又怕煮大餐時油煙飄出廳。男戶主喜歡黑、白色調的簡約風格，他們希望小朋友擁有一個充滿童真的空間。

▲ 好師傅CoDeco裝修平台特約室內設計師鄭俊樹（Sammy）（右）、主持Ricca（左）

單位資料

單位實用面積709呎，80後的男女戶主分別從事銀業及會計業，之前一家三口及傭人居住在2房單位不夠住，所以多買一個三房單位，住得舒服點。單位走黑白簡約風格，當中最大特色是開放式廚房設計，加上玻璃趟門，既可擋油煙，又可擴大空間感。

設計師介紹

負責這單位工程的好師傅CoDeco裝修平台特約室內設計師鄭俊樹（Sammy）擅長為住宅規劃空間，運用適當位置創造貯藏空間對日式簡約風格、建築工業風格有豐富認識及運用經驗。

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開放式廚房善用玻璃趟門

Sammy將廚房間隔牆拆了改為開放式廚房，增設兩款白色石英石工作枱，易打理同時帶出高貴感覺。

由於女戶主喜歡烘焙，島型工作枱方便她做甜品。而平時煮飯則較多使用L型工作枱，有足夠空間給女戶主大展身手。

此外，女戶主採用明火煮食，下廚特別有鑊氣！由於炮製大餐時油煙較多，因此需要安裝一部強勁抽力的抽煙機，避免油煙飄出客廳的機會。

除了吊櫃及地櫃，Sammy特設了高身的煮食器材櫃，可收納大量食材及餐具，還可嵌入焗爐及雪櫃。這些櫃門都採用了納米防火膠板，可以抗指紋、低反光、易潔，令廚房更耐用。

為了想看到在客飯廳的小朋友，廚房增設了玻璃趟門，下廚時可隔多餘油煙同時，可清楚看到客飯廳的情況，

全封閉模式亦不減低整體空間感。

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客廳除了靠落地大玻璃的天然採光，電視櫃的一幅牆及玄關位的貯物櫃都是用有反光效果的白色納米人造石紋瓷磚，有助光線折射，加上天花燈盒及燈飾，令客飯廳更光猛。

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公主房設城堡床

女兒的公主房是單位最夢幻的一角！書架、窗簾布及部分牆身用粉紅色，睡床以城堡為主題，上層七彩小陽台擺放睡床，下層是衣櫃，七彩樓梯是一層層的櫃桶，可收納小朋友的衣物及玩具。

他們本身想設計普遍的可愛屋仔床，沒想到最後可做出一張更誇張的城堡床。戶主表示女兒未遷進時已常常說好喜歡她的公主房，

佢成日同人講佢間公主房好靚！

裝修後的女兒房及書房情況：

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主人房似酒店格局

主人房猶如酒店的格局，放得下四呎半雙人床，三邊下床，又採用了地台，劃分不同大小的貯物空間，擺放戶主的轉季衣物、行李箱等等。

另外，套廁設有浴缸，加上玻璃門，達至浴廁分離的效果，保持套廁乾爽。

裝修後的走廊及主人房情況：

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家庭不失溫度

簡約的黑、白、灰中特登為女兒保留一席色彩斑爛之地，整體設計邊過細節點綴中和冷調的冷，讓家不失溫度。Sammy表示最滿足是廚房無論開放式，還是封閉式都保持到空間感，色調及空間運用都滿足到戶主需求！

裝修後的套廁及客廁情況：

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裝修詳情

這單位的裝修工程受疫情影響，花了約4個月完工，費用大約$60萬，細項如下：

清拆工程 約$4.7萬

泥水工程 約$9.8萬

油漆 約$5.4萬

水電工程 約$9.2萬

木工工程 約$15.7萬

訂造傢俬 約$13.4萬

雜項 約$1.8萬

智能廚房型格方便之選

加入智能設備能令廚房設計更型格，煮食時更方便。在廚櫃門板安裝多功能智能屏幕，能控制廚房燈光、窗簾和抽屜開關，亦可播放煮食短片、音樂和報讀煤氣錶。而電動升降櫃方便收納不同物品，以增大檯面的料理空間；電動升降工作檯則按用家需要調節高度，方便煮食和作餐桌之用。

廚房設計小貼士資料提供: 煤氣公司 Mia Cucina(www.towngasmiacucina.com)

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記者：王芷瑩