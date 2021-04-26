【母乳餵哺】感動記錄首次與最後一次餵母乳　3孩媽媽百感交集︰不捨孩子長大

▲ 巴西一名3孩媽媽用相片記錄，首次與最後一次給女兒餵母乳。

人奶路艱辛，母乳媽媽捱過多少個晚上，一路走來真的不容易。巴西一名3孩媽媽用相片記錄首次與最後一次給二女餵母乳，女兒斷人奶令媽媽百感交集，雖然代表孩子一步一步獨立，但她又捨不得孩子長大。

結束人奶路自豪又難過

現年32歲的巴西媽媽Maya Vorderstrasse育有3名子女，分別是4歲半大女Zoey、3歲半二女Hazel和1歲細仔。自孩子出生後，Maya選擇餵母乳做人奶媽媽。她曾經用相片記錄餵哺Hazel的兩年人奶路，在Hazel的1歲生日時，她上載首次給她餵母乳，到餵母乳一年的相片。

▲ Maya餵母乳兩年前後對比照。（IG圖片）

相片中的Maya抱著女兒餵母乳，她舉起右手好像代表「我做到了」。只是一年後，她同時伸出一隻手指，表示Hazel已經1歲，媽媽感慨︰

捱過多個無眠的晚上，令媽媽更強大！

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餵母乳兩年後，Maya再上載對比照，這次是她最後一次餵給Hazel母乳，更是百般滋味在心頭，她指出這次舉起手臂非常困難，因為她不得不克服無法控制的眼淚。Maya寫道︰

原來一個人可以同時感到自豪又難過，這張相片意味著我再也不會以母乳餵哺Hazel。

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丈夫半夜幫忙安撫女兒

Maya感到非常不捨，眼淚也不自覺流下來，在鏡頭後的丈夫Tim同樣感動得哭起來。二女兒終於會與姊姊Zoey同房，有屬於自己的床。Hazel在戒母乳期間或是半夜醒來，難免會想要人奶，這時爸爸擔當重要角色，以零食和新玩具來安撫她，轉移她的視線。

▲ Maya擁著3個孩子入懷，母子顏值相當高。（IG圖片）

直至3天後，Hazel似乎已習慣沒有人奶了，媽媽急不及待要哄她入睡，而女兒也不再向媽媽要母乳了。Maya坦言要結束這次人奶路很痛苦，雖然高興女兒變得更加獨立，她亦有休息機會，但她不捨孩子長大。她痛哭對丈夫說，「我盡力而為了」，丈夫擁抱她，並回答「你做到最好了」。

後來Maya的細仔在一年前出世，她又再回到母乳媽媽的崗位，相信兒子的人奶路告終之時，她依然會非常不捨。

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責任編輯：王明芳