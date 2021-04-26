【老爺變老公】婚姻不如意獲老爺安慰互生情愫　31歲新抱離婚後嫁給老爺誕女

▲ 美國一名31歲婦人戀上老爺，及後更奉女成婚。

美國一名31歲婦人與丈夫不合，終日爭吵，情緒低落時獲老爺安慰，期間兩人互生情愫，但因年齡差距和婚姻狀況未有進一步發展。直至雙方各自離婚之後，才有機會向對方坦白情感，兩人結婚並誕下女兒，過上幸福生活。

婚姻不如意獲老爺安慰

綜合外媒報導，美國肯塔基州31歲女子Erica Quiggle，她在19歲那年與任職工廠工人的38歲前夫Justin Towell結婚，兩人育有一名9歲兒子，她在婚後做全職媽媽。然而，兩人價值觀不合，常常發生爭吵，婚姻僅維持1年便結束，兩人在2011年決定共同撫養孩子。

與前夫離婚之後，Erica心情低落，其任職工程師的60歲前老爺Jeff Quiggle，成為她吐苦水和尋求安慰的對象。此時，Erica發現她與老爺有共同興趣，兩人經常相約參與車展和時裝表演，漸漸地對他萌生愛意，卻礙於對方有家室而卻步。

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奉女成婚嫁給前老爺

直至2017年，Jeff與伴侶離婚，並向Erica坦承對她有好感，兩人終鼓起勇氣坦白自己的感受。其後他們更「奉女成婚」，2018年在新居舉行婚禮，並誕下女兒Brexlee。

Jeff與Erica年紀相差29歲，對於這段「父女戀」，Jeff認為年齡差距不成問題，指他們真的很喜歡彼此，享受一起相處的時間；Erica形容兩人關係完美，

我們無法否認兩人之間的愛。我們現在的關係十分完美，Jeff擁有年輕的靈魂，而我則是『老靈魂』，當我們這樣說時，他不禁發笑。

Erica隨後向前夫Justin坦白，得到對方的支持和祝福。現時Erica與前夫仍共同擁有兒子的撫養權，並居住在同一社區。Justin表示雙方離婚後仍保持良好關係，兩人之間沒有仇恨，繼續過各自的生活。

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責任編輯：王明芳