  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (週一) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【老爺變老公】婚姻不如意獲老爺安慰互生情愫　31歲新抱離婚後嫁給老爺誕女

親子 12:57 2021/04/26

分享：

熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

美國一名31歲婦人戀上老爺，及後更奉女成婚。

美國一名31歲婦人與丈夫不合，終日爭吵，情緒低落時獲老爺安慰，期間兩人互生情愫，但因年齡差距和婚姻狀況未有進一步發展。直至雙方各自離婚之後，才有機會向對方坦白情感，兩人結婚並誕下女兒，過上幸福生活。

婚姻不如意獲老爺安慰

綜合外媒報導，美國肯塔基州31歲女子Erica Quiggle，她在19歲那年與任職工廠工人的38歲前夫Justin Towell結婚，兩人育有一名9歲兒子，她在婚後做全職媽媽。然而，兩人價值觀不合，常常發生爭吵，婚姻僅維持1年便結束，兩人在2011年決定共同撫養孩子。

與前夫離婚之後，Erica心情低落，其任職工程師的60歲前老爺Jeff Quiggle，成為她吐苦水和尋求安慰的對象。此時，Erica發現她與老爺有共同興趣，兩人經常相約參與車展和時裝表演，漸漸地對他萌生愛意，卻礙於對方有家室而卻步。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

奉女成婚嫁給前老爺

直至2017年，Jeff與伴侶離婚，並向Erica坦承對她有好感，兩人終鼓起勇氣坦白自己的感受。其後他們更「奉女成婚」，2018年在新居舉行婚禮，並誕下女兒Brexlee。

Jeff與Erica年紀相差29歲，對於這段「父女戀」，Jeff認為年齡差距不成問題，指他們真的很喜歡彼此，享受一起相處的時間；Erica形容兩人關係完美，

我們無法否認兩人之間的愛。我們現在的關係十分完美，Jeff擁有年輕的靈魂，而我則是『老靈魂』，當我們這樣說時，他不禁發笑。

Erica隨後向前夫Justin坦白，得到對方的支持和祝福。現時Erica與前夫仍共同擁有兒子的撫養權，並居住在同一社區。Justin表示雙方離婚後仍保持良好關係，兩人之間沒有仇恨，繼續過各自的生活。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：清胎毒並非人人適合　中醫拆解準媽媽懷胎10月宜忌

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【母子戀】追求烈火青春撇丈夫戀上22歲小鮮肉　50歲嫲嫲決定結婚同齡奶奶開綠燈
18:01 2021/01/20
【母子戀】追求烈火青春撇丈夫戀上22歲小鮮肉　50歲嫲嫲決定結婚同齡奶奶開綠燈
【繼母變老婆】減肥成功與21歲繼子出軌譜母子戀　35歲繼母誕女前夫變老爺抱孫
12:22 2021/01/19
【繼母變老婆】減肥成功與21歲繼子出軌譜母子戀　35歲繼母誕女前夫變老爺抱孫
【老夫少妻】80歲殘障老中醫娶42歲女徒弟 稱真心相愛：這叫天賜良緣！
17:16 2021/01/11
【老夫少妻】80歲殘障老中醫娶42歲女徒弟 稱真心相愛：這叫天賜良緣！
家庭關係 結婚 離婚 美國 肯塔基

最高瀏覽

【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
16:51 2021/04/25
【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
11:17 2021/04/22
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　
14:54 2021/04/25
【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　