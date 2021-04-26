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【新手爸媽】陳法拉攜女坐飛機開工　IG讚女兒：好乖沒哭

兒童健康 12:51 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳法拉產後帶女兒復工。

今年情人節公布已為人母的陳法拉，在IG分享與女兒小米妮一同坐飛機的照片。陳法拉更大讚第一次陪媽媽工作的小米妮非常配合。

陳法拉在IG分享與女兒在飛機上的合照，並配文：「First trip，She behaved very well! 第一次陪媽媽去拍戲，坐飛機好乖，沒哭!」

【新手爸媽】曾與薛世恒秘婚離婚現成幸福人母　前華姐陳法拉進軍荷里活

小米妮首次陪媽媽工作。（IG圖片）

今年情人節陳法拉在IG貼出B女小手照片，宣佈榮升媽媽。

陳法拉回應傳媒時解釋女兒的乳名：「『小米妮』喺鼠年尾出世，順產，母女平安。似媽咪有很深的小梨窩。感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

【BB大晒】郎朗吉娜榮升新手爸媽　騷一家溫馨照：家庭音樂會小聽眾來了

進軍荷里活

四川出生的陳法拉自14歲便移居美國，以全校前十名成績高中畢業，其後入讀艾文理大學主修市場行銷和國際商務，並因成績優異而獲得獎學金。

陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschn。（IG圖片）

2005年，陳法拉參加國際華裔小姐競選，奪得亞軍後加入TVB出道。入行初期陳法拉曾被批評演技生硬，2015年，陳法拉入讀美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School）修讀為期4年戲劇碩士課程。

陳法拉更成為該科系的首位華人畢業生，如今陳法拉已進軍荷里活發展。

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早前陳法拉曾在IG宣傳Marvel首以華人超級英雄為題材的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），陳法拉在電影中和影帝梁朝偉、楊紫瓊合作。

同場加映：林珊珊林子善訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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