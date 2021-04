【新手爸媽】陳法拉攜女坐飛機開工　IG讚女兒：好乖沒哭

▲ 陳法拉產後帶女兒復工。

今年情人節公布已為人母的陳法拉,在IG分享與女兒小米妮一同坐飛機的照片。陳法拉更大讚第一次陪媽媽工作的小米妮非常配合。

陳法拉在IG分享與女兒在飛機上的合照,並配文:「First trip,She behaved very well! 第一次陪媽媽去拍戲,坐飛機好乖,沒哭!」

▲ 小米妮首次陪媽媽工作。(IG圖片)

今年情人節陳法拉在IG貼出B女小手照片,宣佈榮升媽媽。

陳法拉回應傳媒時解釋女兒的乳名:「『小米妮』喺鼠年尾出世,順產,母女平安。似媽咪有很深的小梨窩。感謝大家的祝福,新手媽咪,所以也很忙,希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

進軍荷里活

四川出生的陳法拉自14歲便移居美國,以全校前十名成績高中畢業,其後入讀艾文理大學主修市場行銷和國際商務,並因成績優異而獲得獎學金。

▲ 陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschn。(IG圖片)

2005年,陳法拉參加國際華裔小姐競選,奪得亞軍後加入TVB出道。入行初期陳法拉曾被批評演技生硬,2015年,陳法拉入讀美國知名學府紐約茱莉亞學院(Juilliard School)修讀為期4年戲劇碩士課程。

陳法拉更成為該科系的首位華人畢業生,如今陳法拉已進軍荷里活發展。

早前陳法拉曾在IG宣傳Marvel首以華人超級英雄為題材的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),陳法拉在電影中和影帝梁朝偉、楊紫瓊合作。

