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【最壞身教】港媽承諾考頭三名獎PS5反口　兒失望：你哋啲大人又講大話

育兒經 14:14 2021/04/26

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港媽承諾兒子考頭三名獎PS5，最終反口令兒子大失所望。

身教很重要，如果家長履行不到承諾，對小朋友成長有深遠的影響，甚至影響親子關係。有名港媽為了兒子考好成績，提出考到頭三名內，就購買遊戲機PS5予他，兒子聽後用功讀書考獲第二名，可是媽媽卻反口，令兒子大失所望地嘆「你哋啲大人又講大話」，曾多次被家長欺騙。

兒子熱沉迷遊戲機

有名網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享一名親戚令其兒子失望，這名親戚曾離婚，後來自己有另一頭家，而小朋友就掉低給老人家照顧。她的兒子成績不錯，只是非常熱愛打遊戲機。

佢自己個仔成績唔差，全班考試頭五名之內，我間唔中都會買玩具俾佢作為獎勵。不過佢個仔嘅缺點就係成日手機不離手，而且佢咩遊戲機都有，經常性會打到忘我境界。

父母離異，老人家又不懂湊孫，網民有感自己身為長輩，有時候見到男童沉迷打機都會出聲制止。前一次男孩考試成績差了好多，排名掉出五名以外，媽媽有見及此，隨口承諾兒子：「如果下一次考到好成績，達頭三名，會有PS5 」

媽媽未有兌現承諾獎PS5

PS5的吸引力很大！很多愛打機者對PS5趨之若鶩，包括該男孩，「PS5真係俾到好大原動力」，結果男孩真的考得到好成績，獲得全班第二名。

可是媽媽隨口講而已，她可能無期望兒子真的會博命去考好成績，同時不知現時PS5 昂貴至要食炒價，所以才隨口講。她反口跟兒子表示等待遊戲機降至原價才買，藉口現時太貴買不到。男孩聽後大失所望，更口噏噏說：

你哋啲大人又講大話！

網民有感各位大人們真的不要「隨便噏，當秘笈」承諾小朋友任何事情，要在自己負擔得到的能力範圍，做得到才應承。「小朋友嘅努力白費心機，下一次可能唔會再聽我哋啲大人講嘢！」隨時會弄巧成拙。

網民分享童年陰影

有關帖文引起迴響，很多網民分享自己童年也曾被大人欺騙，成為「童年陰影」，有人表示父母曾承諾考到全級第二名可養狗，反口之後她自此考尾二。有網民指責父母無口齒對孩子影響很深，影響孩子身心健康加親子關係。此外，有人提出父母不宜用物質去引誘小朋友做事，憂慮孩子視乎物質獎賞才努力。點擊下圖看更多留言︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登，原文見【按此

 

同場加映︰父母管教幼兒束手無策 「超級奶爸」：與幼兒溝通要明確指令

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責任編輯：顏紫燕

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