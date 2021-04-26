【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約　黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】

▲ 「波波」黃凱儀正式簽約TVB。

曾志偉自成TVB任副總經理，負責綜藝及音樂節目，一舉一動受注目，早前志偉前以嘉賓身份作客《#後生仔傾下偈》，其中節目點名其中一位「後生仔」女主持「波波」黃凱儀，即令「波波」人氣大升。

「波波」黃凱儀並已在4月正式簽約TVB，成TVB合約藝人，更即時接演劇集《青春不要臉》及有外快工作。

▲ 樂宜、陳紫芊和李文潔和黃凱儀行內衣騷。（東星圖片）

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自稱體胖望增高

日前「波波」連同女星樂宜、陳紫芊和李文潔，在沙田為內衣品牌行騷，其中樂宜和波波都是第一次行內衣騷。

身材好的波波，雖然行內衣騷盡展身段，不過她自言身形較胖，故行騷前以節食和運動減肥，但自知不能完美，還有進步空間。

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波波又知道自己身形不算高，故被問最想改善甚麼，她坦言：「我想再高多10cm，雖然我已經22歲，說不定還可以再高。」至於行內衣騷是否底線，波波稱由工作由公司安排，如被要求行性感路線，日後再作打算。

花名「波波」的黃凱儀，在2016年畢業於筲箕灣官立中學，之後修讀香港城市大學專上學院工商管理副學士課程。

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她因為與 Youtuber「熊仔頭」拍短片擔任「熊仔頭女主角」之一而獲網民冠以「熊女郎」綽號。在2017年，她參與主持big big channel和《#後生仔傾吓偈》，進一步令更多人認識。

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去年波波曾以一身性感晚裝出席《萬千星輝賀台慶》亦來網上討論。黃凱儀其後撰長文抒表達由18歲到現在的內心感受，表示：「曾幾何時，我經常埋怨別人不理解我，後來發現我根本沒有給機會讓別人了解。」

曾因壓力致暴瘦

她指18至19歲曾荒廢學業，只顧吃喝玩樂，結果書沒有讀成，沒有目標，完美演繹廢青兩字。而20歲到22歲是人生中最吃力的兩年，用了半年時間決定重返校園，體重因壓力短期內由47、48公斤跌至32、33公斤，更掉了不少頭髮，卻被誤會是減肥。

▲ 早前在節目被志偉點名。

幸好，身邊親朋的支持，令波波花了一段時間學習終於學會平復情緒。她撰文反思寫道：「不斷的反思，才能放下無謂的執著，一步一步成長，慢慢地走出來，花了很多的心力。」

她並表示盼人們不止留意其身型：「希望大家可以見到我的另一面，而不只是從心口上的脂肪認識我。相信大家都可以變成更好的自己，好好充實自己，不為他人的眼光而活，加油。」

同場加映：何泳芍訪問