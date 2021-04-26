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【DSE2021】通識科卷二選答題涉傳染病大流行　本港電子支付及文化體育活動

社會 13:26 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

通識教育科今日開考。（陳國峰攝）

DSE中學文憑試首個核心科目通識教育科今日（26日）開考，試卷分為卷一必答題及卷二選答題。卷二設3條題目，考生要3選１作答，題目分別涉及傳染病大流行、本港電子支付及文化體育活動。

通識教育科卷二3條題目，3選1作答：

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1. 網絡資訊與公共衞生
資料取材於2011年及2018年的期刊文章，其中提及網絡上資訊對個人及大眾的健康認知、看法和行為有極大影響。第一條分題問及網絡資訊如何影響人們作出與健康相關的選項；第二分題要求考生解釋多大程度上同意「醫療專業人員在維持公共衞生方面扮演最重要的角色」的說法。

2. 創新科技
3份資料分別取材於評論文章、新聞報道及政府官員演講辭，當中指出香港電子支付正取代現金等傳統支付方式，又指創新科技改善工作方式及生活素質，亦改變經濟結構及人類生活。第一分題問及電子支付對香港消費模式造成什麼影響；第二分題要求考生解釋多大程度上同意「創新科技對香港青年人的就業前景帶來的機遇多於挑戰」的說法?

3. 文化體育
2份資料取材於新聞報道及立法會文件，分別指出港人運動習慣的調查，及政府就文化體育的撥款。第一分題問及哪些因素影響港人的運動習慣；第二分題要求考生解釋多大程度上同意「要顯著提升港人的生活素質，政府應增加投放於文化體育方面的資源」的說法?

本周將展開4個核心科目考試，今日（26日）率先舉行通識教育科考試；明日（27日）考英文科卷一及卷二；周三（28日）考英文科卷三；周四（28日）考中文科卷一及卷二；周五（30日）考中文科卷三；5月3日則考數學科必修部分。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅、黃悅晴

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