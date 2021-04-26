【西城故事】史提芬史匹堡花15年爭取版權　百老匯經典再搬上大銀幕【有片】　

▲ 《西城故事》

大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）首度執導歌舞片，將經典百老滙音樂劇《西城故事》（West Side Story）搬上大銀幕。

其實《西城故事》音樂劇於1957年在百老匯首演即大受歡迎，於1961年被改編成同名電影橫掃奧斯卡11項提名，連奪10項大獎包括最佳電影、最佳導演、最佳男女配角等，成為經典。

今次史提芬史匹堡是把此百老匯名劇再拍成電影，是因為他一直希望改編這經典，即使花上15年也要取得電影版權。由籌備到拍攝，再用了4年時間終於得償所願。

他表明今次開拍的是承繼1957年百老匯音樂劇的精神，而非翻拍1961年的電影版。全片都在紐約進行實景拍攝，誓要保留原著音樂劇的精粹。

借經典描繪當下

電影涉及的種族矛盾及社會問題，至今仍然是美國人的生活寫照，他說：「這座城市賦予了電影美麗與活力，我們深深地感受到其宏偉、多元文化、而且多面向的精神！」導演相信借這經典去描繪現今的社會狀況，必定能引起觀眾共鳴。

《西城故事》音樂劇之所以成為經典，全因當年創新破格的舞台及舞蹈設計，成為日後大部份音樂劇的模仿對象，幾乎奠定了現代音樂劇的形式。

另一個經典之處就是多首耳熟能詳的金曲，包括《Tonight》、《America》及《 Somewhere》均入選美國電影學會2004年百年百大電影歌曲名單，《Somewhere》先後獲芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）及英國組合Pet Shop Boys等翻唱，均成功打入Billboard排行榜百大。

奧斯卡最佳女配角助陣

2021年版的《西城故事》電影找來能歌善舞的新晉演員安素艾高（Ansel Elgort）飾演男主角東尼。安素憑《生命中的美好缺憾》的暖男角色一鳴驚人，其後的《寶貝神車手》（Baby Driver）為他帶來首個金球獎最佳男主角提名，成為近來灸手可熱的超級新星。

安素艾高以一米九的身高，並自小學習芭蕾舞及鋼琴而被大導演相中，出演首個音樂劇，再創事業高峰。他將與從公開召募脫穎而出的17歲女歌手麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）所飾演的女主角瑪麗亞，上演一場生死相許的愛情故事。

值得一提的小驚喜是憑1961年電影版《西城故事》飾演女主角好友安妮妲而獲得奧斯卡最佳女配角的烈打莫蘭奴（Rita Moreno），將會在新版中演全新角色華倫天娜，同時更兼任執行監製。電影將於今年12月上映。