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【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子

休閒消費 11:37 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

夫婦$78萬裝修東涌映灣園，設大玻璃窗方便看管兒子。

作為家長，希望小朋友時刻在視線範圍內，確保他們在家中活動安全，避免發生意外。1家3口早前搬到近千呎東涌映灣園，花$78萬打造一個方便3歲兒子活動的單位。單位把書房及遊戲房合併，這間房及廚房都設有大玻璃，方便戶主看管兒子。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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機場及海景為設計主題

負責這單位的JohnnyS Interior Design Ltd室內設計師Johnny分享戶主裝修原因及設計心得。這918呎的3房單位前身是宿舍，男女戶主因為雙方父母都住在東涌，故購買同區單位方便照應，並改動空間，符合他們的需要。

Johnny指單位設計以機場及海景為主題，因此單位主要以藍色配搭木系色調，呼應窗外景色及區內近機場的特色。

空間大改動

一入屋便是玄關，設有方便換鞋的大鞋櫃，經過玄關又有一個藍色飾物廚櫃，對面一張酒吧枱，吧枱後是客浴室暗門。廳又可以透過大玻璃窗望穿廚房及通書房和兒子房。原本的睡房變了廚房及工人房，而原本的廚房變了書房連接住兒子房，書房望通廳及廚房，孩子在這那個空間一目了然。

主人房增設了衣帽間，客廁伸出廳增設了洗衣房，兩間房窗台成為儲物飄窗。此外，戶主在書枱工作時可盡覽窗外機場景色，而工人房床升高可見窗外飛機升降。

點擊大圖了解裝修後的客廳及玄關情況：

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增設大玻璃窗及門方便看管兒子

很少人會特意挪用部分牆身變為玻璃窗，原來戶主及小朋友有一段不愉快經歷，令戶主堅持新設計盡量達至零死角，可以隨時知道兒子情況。

在設計過程期間，仔仔投訴工人姐姐在廁所內拉扯他的頭髮及整痛他。

雖然這位工人已被炒，但戶主很難再信任工人了。希望透過透明度高的間隔，減少兒子被傷害或發生意外的機會。

點擊大圖了解裝修後的書房、遊戲房、兒子房及主人房情況：

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玄關設計有助防疫

入屋玄關的多用途櫃可讓戶主出入時更方便，取襪及鞋坐下穿上，出過街的外套或包包掛在玄關櫃內或櫃外，減少細菌入屋內，籃子方便小朋友自行放低書包球拍物品，加強防疫意識。

全能玄關縮短了每天出出入入的時間！

點擊大圖了解裝修後的洗手間及廚房情況：

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裝修詳情

設計好單位後，裝修工程花了約4個月完工，費用$77.8萬，詳情如下：

  • 木器傢俬　$38.9萬
  • 泥水、防水　$15萬
  • 水電　$12.3萬
  • 清拆　5.3萬
  • 油漆　4.8萬
  • 雜項　1.5萬

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記者：王芷瑩

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