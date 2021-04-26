【如期開審】譚得志涉煽動罪申中止聆訊被拒　案件如期下月開審

▲ 有關譚得志案件會如期於5月10日開審。

人民力量副主席譚得志（快必）涉於去年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「五大訴求，缺一不可」等不同口號，被控發表煽動文字及煽惑他人參與未經批准集結等共14罪。辯方早前提出煽動文字罪不合比例地限制言論自由及違憲等原因，申請終止聆訊，法官今（26日）於區域法院裁定，不接納辯方申請，案件會如期於5月10日開審。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪以及煽惑他人參與未經批准集結等6項控罪。

法官陳廣池今裁決時，先重複辯方早前申請終止聆訊時所提出的理據，辯方稱發表煽動文字罪對言論自由有不合比例的限制，並不符合《基本法》及《人權法》，故屬違憲。辯方又認為，該控罪中的「煽動意圖」界定含糊，未能達到《基本法》依法所規定的標準。

法官指，辯方可於審訊期間，再就違憲的論點陳詞，並無法證明會有不公平審訊，故拒絕辯方的終止聆訊申請。對於控方未有在控罪書詳細透露指控被告的煽動言詞，辯方曾要求控方提交進一步詳情，但法官認為不會影響被告的辯護，而且控罪書不宜冗長，故不會要求控方提交進一步陳述。

案件早前已排期於5月10日開審，法官指會如期開審，另將案件排期於5月3日作審前覆核。

譚被指於2020年1月的兩天，分別在大埔海濱公園呼籲市民參與未經批准遊行集結，以及在銅鑼灣崇光百貨外帶領人群向辱罵警員、在公眾地方擾亂秩序。譚另被指於同年3月至7月在各區擺街站時叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，被控發表煽動文字罪，並於期間舉行或召集未經批准集結、故意忽略遵從獲授權人員作出的命令，以及在公眾地方擾亂秩序。

譚另被控於同年7月4日，在旺角與不知名人士串謀發表煽動文字，即意圖引起憎恨、藐視香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促使改變其他在香港依法制定的事項，引起香港居民的不滿或離叛，或慫使他人不守法，或不服從合法命令的文字。

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記者：林欣樂