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【生命鬥士】陳積榮化療後身體消瘦甩頭髮　身心受苦哽咽感謝身邊人支持【有片】

娛樂 16:33 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳積榮接受《東張西望》訪問。

前TVB藝人陳積榮（Jeff）在去年8月確診患上第四期肺癌，雖然他一直積極對抗癌魔，可是在今年初癌細胞擴散，在幾近用盡積蓄的情況下，陳積榮拍片眾籌醫藥費，引起外界關注，並得到馬浚偉、郭富城、林盛斌、陳自瑤等藝人幫助。

在昨晚（4月25日）播出的《東張西望》內，主持人容羨媛到陳積榮家中訪問，同行還有與陳積榮同屬第二十期藝員訓練的同學孫慧雪、鄧永健、謝珊珊。

陳積榮接受《東張西望》訪問。（影片截圖）

【生命鬥士】陳積榮肺癌四期病況轉差　孫慧雪為好友籌醫藥費：一封利是錢都OK

化療後身體消瘦

陳積榮因為化療而消瘦及甩髮，他也坦言知道自己情況嚴重：「我當然想痊癒，但知道未必有這個可能。」受訪當日他表示已經較之前肥了：「成個外星人般，肚又脹脹哋，手腳卻瘦。」

他指醫生表示就算做化療，成功機會也是4成左右：「個肺花晒外，癌細胞極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。」

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陳積榮接受化療除身體承受痛苦外，另一痛苦在心靈上，因為現時疫情，接受第一次化療後家人不能到醫院得探病，只能獨自在醫院。

他傷心地回憶說：「（家人）只能在門口拿東西給我或視像。」因此他在醫院時常問醫生，究竟自己何時可回家。

感謝同業及好友支持

他想到家人的關懷不禁感觸落淚說：「以前不會覺得家人可以這樣照顧你，原來屋企人的照顧是好重要及好有力量。」

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另外，朋友、同業以至網民的幫助令他十分感動：「我好幸福和幸運，有好多人幫忙，有人開名幫手，亦有很多暗地裡幫忙，想不到一位影帝打電話來慰問，好感動，亦是好大鼓勵。」

他最後承諾會積極對抗癌魔，希望康復後再拍戲劇作品，容羨媛、孫慧雪、鄧永健、謝珊珊一起擁抱他作鼓勵。

同場加映：邱芷微訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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