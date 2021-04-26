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【新聞之花】靚媽趙海珠行山騷纖腰　由大台主播轉行成銀行高層

娛樂 14:48 2021/04/26

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前大台新聞之花趙海珠騷纖腰。

現年39歲的前大台新聞之花趙海珠，早在2006年已離開新聞界轉往金融界發展，而且風山水起，現為銀行的高級投資顧問兼董事。

雖然如此，她仍不時在個人社交平台分享生活點滴。近日趙海珠在社交平台上載幾張身穿Bra Top行山的照片，保養得宜的她露出纖腰，不似已是兩孩之母。

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趙海珠行麥理浩徑。（取自IG）

任職銀行高層

趙海珠在2003年畢業於香港大學文學院，主修日本研究學。翌年正式在TVB新聞台工作，因為外表吸引即成新聞之花。不過她在2006年離開TVB，轉往法國巴黎銀行任職公關，當時被稱法巴「輪后」。

她並不斷進修，在2009年入讀香港科技大學工商管理碩士，在2013年到恒地任高層，現為渣打銀行財富管理業務高級投資顧問兼董事。

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個人生活方面，趙海珠與富二代老公陳昊言於2011年結婚，現育有一子一女，現在分別8歲、4歲。在今次最新的行山照所見，已為兩孩之母的她，身段沒有走樣更保有纖腰，可說是幸福靚媽。

撰文 : TOPick柴犬出動

趙海珠 娛樂人物職業 主播 夫妻之道 TVB 渣打集團（02888）

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