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【旅遊氣泡】星航及國泰公布氣泡航班時間表　旅客「早機去午機返」

社會 14:34 2021/04/26

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新加坡航空及國泰航空，也公布「旅遊氣泡」客機安排。（資料圖片）

香港與新加坡「旅遊氣泡」計劃，於5月26日啟動。香港居民需先完成接種疫苗兩劑，再隔多14日後才可出發。兩地旅客抵埗後，也要使用當地應用程式，紀錄行蹤。負責營辦兩地航班的國泰航空及新加坡航空，分別公布航班安排。

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國泰航空稱，客機採用空中巴士A350-900，航班編號CX 759由香港出發往新加坡，CX 734由新加坡返港。CX 759於「旅遊氣泡」運作首天，早上9時10分在香港國際機場起飛，下午1時05分抵達新加坡樟宜機場，兩地之間無時差。至於CX 734則於5月27日，當地時間下午2時45起程，傍晚7時抵港。

新加坡航空稱，客機也採用空中巴士A350-900，以及Boeing 777-300ER執飛。航班編號SQ 882由新加坡出發往香港，SQ 883則由香港返新加坡。「旅遊氣泡」運作首天，SQ 882於早上8時40分在新加坡樟宜機場起飛，預計下午12時40分抵達香港國際機場。至於第一班SQ 883，就要到5月28日才起飛，下午2時25分在香港國際機場出發，預計下午6時20分抵達新加坡樟宜機場。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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