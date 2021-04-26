【移民英國】調查顯示移英者就當地租樓問題感沮喪　組織向英政府提多點建議包括放租有待重建大廈予港人作緊急住處

▲ 近日有不少港人計畫移居英國（istock）

近年香港掀起移民潮，不少港人計畫移居英、美等地開展新生活。有組織日前進行網上諮詢，有移英港人反映在當地在尋找房屋方面為最大的困難，更因缺乏固定住所而引起漣漪效益，影響到在當地開設戶口及找尋工作等。組織提出多點建議，包括租有待重建大廈予港人作緊急住處、鼓勵業界容許BNO人士以其他文件如海外就業收入證明作證明等。

組織「英國港僑協會」日前就移英港人在英國遇到的問題進行網上諮詢，當中不少移英港人反映指尋找住屋是最大的困難。組織發言人提到，大部分移英港人初抵英時選擇租樓，但過渡期間主要住在AirBnB或酒店作為住所，繼而才在網上找尋租盤或甚置業。然而，租樓或置業時在資金以外需要大量時間成本，同時考慮到就業機會、校網、交通配套、當區治安或罪案率、當區包容移民程度等，另外亦會考慮到樓盤地產商的信譽及以往樓盤質素等。

發言人指，持BNO人士在租樓時，業主有機會向其索取租樓權證明、前業主參考信、銀行存款證明及入息證明，惟有初抵英人士反映指他們難以提供在英的租賃記錄、入息證明及銀行戶口，而業主因此要求提早收皮6至12個月租金，因此能到資金短缺者難以負擔，或因未有入息證明而難以租賃地方。

發言人續指，，使用LOTR入境的條例列明，特許入境者不准租住房屋多於半年，故未能租住以一年租約起跳的「保證短期租約」；而在確認可獲兩年半或5年居留權前，入境者取得「保證短期租約」非常困難。此外，由於簽租約時須提供永久住址證明，故租賃代理不接受抵英人士以酒店或Airbnb住址，因此令到移英港人感到沮喪。

發言人亦提到，由於未有永久住址證明，子女入學或受到影響而難以入讀本地學校；加上英國政府訂明家庭居住空間有限制，如15歲以上子女需要有自己房間，故令部分家庭尋找居所時有更多限制。另外，移英者面對的問題亦包括有可能被騙及禁止攜同寵物等。

就移英者面對的問題，發言人提到組織將會向英國政府提出多點建議，當中包括：

清楚解釋指引，BNO簽證人士在有限期可享有租權，建議擁有最少兩年半或五年租權

為業主及地產經紀出版詳細指引，以增加他們對LOTR或BNO的情況

考慮與房屋協會、酒店、民宿合作提供臨時或緊急住所

考慮將部分地區有待重建的空置大廈放租港人作緊急住所

鼓勵業界容許BNO人士以其他文件作證明，如海外就業收入證明

容許初抵英的未成年人士以非永久地址入學

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒