【焚燒國旗】涉東涌焚燒國旗受審　技工被指警誡下認犯案

▲ 涉案被告黃卓禮，被控於前年在東涌游泳池內無合法辯解損壞閉路電視鏡頭，並故意以焚燒方式侮辱國旗。（資料圖片）

2019年9月1日，有大批示威者響應網上號召到機場「和你塞」，當日有人在東涌焚燒國旗，一名23歲技工涉破壞閉路電視及拆下國旗等，被控刑事毀壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火共4罪，技工今（26日）否認控罪，於區域法院受審。控方開案陳詞指，被告在警誡下承認多次犯案，並亦在現場片段中認出自己。據悉，辯方會爭議警誡供詞。

涉案被告黃卓禮（22歲），被控於2019年9月1日，在東涌游泳池內無合法辯解而損壞屬於香港政府的閉路電視鏡頭，並與兩名不知名人士串謀公開並故意以焚燒方式侮辱國旗。被告另被控於同日在東涌游泳池對面，無合法辯解而企圖用火損壞橫額及雜物，另用火損毀屬於某建築公司的水馬。

控方今於開案陳詞指，案發當日有大批示威者響應網上號召，到機場一帶集結，被告於下午約5時走向東涌游泳池內閉路電視附近，並向攝錄機噴白漆。被告其後爬上旗桿，有其他示威者圍著旗桿舉雨傘、組成傘陣遮掩，被告拆下國旗後，其他示威者歡呼拍掌。

被告揹著國旗，隨其他人離開泳池，並其後將國旗轉交至另外2名示威者，2人將國旗丟進垃圾桶，再取出丟在地上，約50名示威者圍著國旗，舉起雨傘，部分人將紙巾及紙張丟在國旗上面，隨即點火焚燒國旗，示威者逃離現場，消防員隨後到場。

被告其後於泳池對面遠東路將汽油倒在以橫額及雜物築成的路障上，旁邊有人開傘遮掩，但被告最終沒有點火。及至6時許，被告在美東街及達東路交界將汽油倒在馬路路面及水馬上，並點燃一個銀色罐，將罐扔向水馬，令水馬起火焚燒，過程中亦有人組傘陣遮掩被告。

5天後，被告在住所外被捕，警誡下承認案發當日響應號召到機場參與公眾活動，但途徑東涌游泳池時見有示威者集結，被告上前詢問有甚麼可幫忙，有示威者叫被告向閉路電視噴漆，被告同意。被告又承認多次犯案，亦在現場片段中認出自己。

辯方不爭議拍到案發過程的片段，但會爭議其他證據，辯方亦會有精神科醫生作證，說明被告是在知情下犯案，原因是覺得「型」、「一時衝動」及「英雄主義」。審訊今午續。據悉，辯方另會爭議警誡供詞。

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記者︰林欣樂