鄭若驊：言論及集會自由非絕對　可受到限制

▲ 鄭若驊強調言論及集會自由非絕對，可受限制。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊表示，《基本法》和《香港人權法案》保障被視為基本權利的言論、和平集會、遊行和示威自由，惟這些權利並非絕對，「而是可以受限制」。

鄭若驊在網誌上指，過去曾有示威者非法佔領政府處所，包括在2019年6月和7月的示威也出現過，「初時的和平示威急轉直下演變成暴力衝突，有示威者作出違法行為」。政府為確保訪客或職員安全，以及辦公室運作正常，有必要對獲批准在政府場地舉行的公眾集會和遊行活動採取管制措施。

她續指，其中一項管制是，要求在政總東翼前地進行的公眾活動事前須申請許可，關於該措施合憲性而提出的法律訴訟已完結，上訴庭裁定做法沒有侵犯言論和集會自由的基本權利，並闡明了一些重要的法律原則，包括政府作為產業擁有者，有責任採取預防措施，防止有人妨礙場地的正常運作；有責任注意職員的安全和福祉；公眾集會和遊行的性質，以及對場地被正常使用時，所造成的破壞程度等等。

鄭若驊強調，政府一直尊重及重視基本法保障的權利和自由，又呼籲大家注意終審法院曾在判辭中指出，權利和自由並非絕對，而是受到合法限制。

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責任編輯：林曉君