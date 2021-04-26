【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師

▲ 呂慧儀科大神科電子工程系畢業，中學全級第一選美前曾任教師。

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》有不少高材生，其中選美入行的呂慧儀，從小成績優異，因為擅長算術及喜歡研究電路板，於香港科技大學選修電子工程系，入行前還曾經擔任過教師，才貌兼備。

現年38歲的呂慧儀因為擁有1.77米身高加上超級長腿，而有「長腳蟹」之稱。在加入TVB之前，已經被相中成為模特兒，於2006年參選香港小姐獲得季軍後簽約TVB成為旗下演員，開展她的演員之路。

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▲ 呂慧儀出名擁有超級長腿。（instagram圖片）

呂慧儀除了擁有模特兒完美比例的身材，其實入行前也是高材生一名。中學時期就讀香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學，學校師資優良，絕大部份教師畢業於香港大學和香港中文大學，近半教師擁有碩士學位。除了呂慧儀，立法會議員邵家臻、TVB「打女」何佩珉以及ViuTV藝人練美娟均是校友。

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▲ 呂慧儀在《開心速遞》中飾演熊若水成為其代表作。（instagram圖片）

預科期間呂慧儀轉到位於屯門的加拿大神召會嘉智中學升讀，校內有不少名人校友，包括前無綫新聞主播柳俊江、歌手趙頌茹、港姐陳華鑫以及DJ路芙。

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呂慧儀從小到大數學成績都非常之好，而且在學業方面好勝心強，覺得大家都花一樣學費讀書，就要讀到最好、成為取得獎學金的學生。擅於算術的她在預科選修Pure Maths，在中七那年更成為理科全級第一，在A-Level中於最害怕的科目中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀對學生英文和數學水平要求極高的香港科技大學電子工程系，非常厲害。

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▲ 呂慧儀的兒子「小蟹籽」非常聽話。（instagram圖片）

除了擅於計數，呂慧儀亦非常喜歡研究電路板，家中的電器壞了會自己修理，家中的門鈴是她某年的功課，由她親自設計，沿用至今。

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呂慧儀任模特兒時已經與前夫黃文迪，當年還鼓勵對方參選香港先生，二人於2011年結婚，2014年誕下兒子黃柏翹（Anton），惜最後於2018年宣佈離婚，由呂慧儀獨力照顧兒子。

同場加映：滕麗名專訪