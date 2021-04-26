【防疫抗疫基金】政府撥千萬支援本地書展參展商　610間分別獲一次性1.5萬元

▲ 香港書展。（資料圖片）

商務及經濟發展局今（26日）表示，為協助受香港書展2020兩度延期影響的610家本地參展商，政府將在「防疫抗疫基金」下撥款1,000萬元，為每家原本已登記參與的本地參展商提供一次性、15,000元的財政支援，協助他們開拓書展以外的銷售渠道。



當局補充，香港書展是本地出版及印刷界最主要的銷售及宣傳平台，惟疫情導致香港書展2020需要兩度延期，嚴重影響參展商。有關財政支援可幫助他們在來屆書展開展前，開拓網上等其他渠道促進銷售，支援業界渡過困難時期。



發言人指，所有已登記參與原訂於去年７月及／或12月舉行的香港書展，合資格本地參展商均可受惠，政府部門除外，約有610家。香港書展主辦單位香港貿易發展局將於日內就公布資助安排，並與相關的參展商聯繫。當局稱，資助可於核實相關參展商資料後約4星期內發放，預期大部分發放安排可於5月內完成。

視乎疫情發展，來屆書展暫訂於今年7月舉行。政府早前已在第二輪「防疫抗疫基金」下預留了4,000萬元，推出印刷及出版業資助計劃，全數資助來屆香港書展參展商（政府部門除外）的參展費：本地參展商以10萬元為限；非本地參展商以1萬元為限。

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責任編輯：陳麗娜