兩大女神同場較技　幕幕爭仔好戲不斷

大台兩大女神李佳芯（Ali）和馮盈盈（FYY）近日曝光率奇高，Ali擔正的《愛美麗狂想曲》正在熱播，收視和口碑俱佳；至於FYY則在重頭綜藝Show《開心大綜藝》做主持兼喪玩，並為剛播出的真人show《大整蠱》客串了幾集幫兇，為觀眾送上歡樂。

《愛美麗狂想曲》本周雖然進入結局篇，但大家毋需擔心，如果想繼續欣賞Ali的精彩演出，有myTV SUPER就有辦法。為迎接五周年大日子，myTV SUPER陸續推出多套焦點劇集，其中由Ali、FYY和陸永擔正的原創劇集《智能愛人》，就有兩大女神同場鬥戲的精彩演出。

機械人愛上主人

聽聞《智能愛人》的故事乃講述智能人阿寶（Ali飾）協助古家廉（陸永飾）一家執行各項奇怪任務，但啟動自我學習功能後，阿寶竟然與家廉漸生情愫，但被公司高層兼情敵多姐（馮盈盈飾）發現，誓要把阿寶徹底銷毀。

Ali多年來演出過多個不同角色，飾演智能機械人則是首次，今次配上亦是首度擔正男一的陸永，組合夠晒新鮮，加上一貫演出夠放的FYY做情敵，單看兩大女神爭仔已值回票價！

考驗藝人5大元素

至於偏愛綜藝節目的觀眾，若嫌《開心大綜藝》未夠盡慶，myTV SUPER五周年特備綜藝節目《SUPER FIVE》一定可以滿足大家。新節目同樣有綜藝女王FYY列陣，加上麥美恩、簡淑儀、朱敏瀚、麥大力合組「SUPER FIVE」，集合Creation、Adventure、Challenge、Enjoyment和Inspiration 元素，每集挑戰不同主題，包括《大勝YEAH！》、《得寵學院》、《我們的期間限定店》、《山寨藝術劇團》及《週末野人》，考驗「SUPER FIVE」的體力、毅力、智力、創意和膽量，各人需要使出渾身解數，方能完任不可能的任務。

新服務組合令你大飽眼福

想一次過睇盡上述精彩節目其實很簡單，聽聞早前myTV SUPER和icable就合作推出「有線家居寬頻 + myTV Gold服務組合」，月費只需$198港元，即有1G家居寬頻及任睇myTV Gold節目。飲一餐茶的價錢已經可以換來大量好戲慢慢睇，而且更可於3部裝置同時欣賞，一家人就算各有心水都無問題，真正「至抵玩」。

除了上述的《智能愛人》和《SUPER FIVE》外，大家還可以欣賞到由鄭丹瑞主演的原創劇集《欺詐劇團》、由北川景子和永山瑛太合演的日劇《離婚活動》、橫濱流星和川口春奈主演的《打扮的戀愛是有理由的》等，保證讓你大飽眼福。

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(info: myTV SUPER)