【DSE2021】考生早料政治題絕跡通識科　憂疫情題目政治化亦避答

▲ 下午1時，考生完成文憑試通識科考核後離開試場。（陳國峰攝）

DSE中學文憑試首個核心科目通識教育科今日（26日）開考，明顯的「政治題」絕跡全部兩份試卷，有考生坦言早已預計不會再出現政治題，故沒有溫習相關議題，亦有考生擔心新冠肺炎相關議題亦涉及政治而在卷二選答題避答相關題目。

考生羅同學表示，他在卷二3選1題目之中，選答了與疫症大流行有關的第1題，問及網絡資訊時，引用了政府開記招呼籲注射疫苗等新冠疫情相關例子；必答題方面，由於他本身不熟悉中國可再生能源議題，故感到該條題目較難。

對於今年沒有政治題，羅同學直言「都預咗」，完全沒有溫習相關議題，其任教老師亦建議他毋須溫習相關題目，又認為今年整體試卷不算特別難。

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林同學亦認為今年試卷難度與去年相若，由於他認為新冠肺炎都與政治有關，已預料不會出現，所以沒有溫習公共衞生議題，最終在卷二也沒有選擇相關的第1題，但未有明確說明原因，僅說「香港發生咗咩事，大家都知㗎啦」。而他本身在內地出生、在香港長大，坦言對香港的電子支付方式等不熟悉，由於他有修讀視藝科，故選答了與生活素質、體育文化有關的第3題。

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記者：馮琪雅