林鄭月娥︰抗疫新路向以回復常態為目標

特首林鄭月娥表示,抗疫新路向是以回復常態為目標,但並非等於放寬抗疫措施,當局希望措施可更具針對性,而非「一刀切」。

林鄭月娥今撰文指出,政府會以「疫苗氣泡」為基礎,調整社交距離措施,例如當指明處所的員工或顧客已經接種疫苗,亦配合其他防疫要求,營業限制會獲放寬。她認為,接種疫苗帶來的方便亦可適用於跨境出行,例如從低風險地區抵港人士,強制檢疫期可以縮短。

她續指,與全球其他地區一樣,香港要完全走出疫情,接種疫苗是最可行的方法,相對於其他地方,香港在疫苗接種方面有充足的能力,認為現在最需要的是市民齊心參與,不再猶豫,盡快接種疫苗,為香港抗疫出一分力。

她又在文上提出「4個R」的抗疫新路向︰一,以逐步有序回復常態為目標(Return to Normality)、二,以避免「一刀切」暫停活動為指導性原則 (Refrain from“stop and go” approach)、三,以加強針對性防控措施為手段 (Reinforce infection control measures in a targeted manner)、四,以持續呼籲全民參與來達致目標(Reiterate the need for concerted community efforts)。

林鄭月娥亦在文中提及,4月各項主要防抗疫情措施的時間表︰

●4月1日︰政府宣布在 4 月 21 日和 28 日安排兩班從英國倫敦來港的指定航班,讓當地香港居民有序地返港,他們須在指定日子進行多次檢測和在指明檢疫設施進行 21 天強制檢疫。

●4月5日︰隨着新一批復必泰疫苗運抵香港,政府恢復為市民接種該款疫苗。

●4月9日︰政府將澳洲、新西蘭和新加坡納入低風險的指明地區,並縮減從該三個地區抵港人士的強制檢疫期至 14 天。

●4月12日︰行政長官主持新聞發布會,政府公布抗疫新路向,包括以「疫苗氣泡」為基礎調整各項防控措施,並鼓勵市民盡快接種疫苗,讓香港逐步回復正常運作。

●4月14日︰政府收緊民航航班的「熔斷機制」,另新增一項並行的地區性航班「熔斷機制」準則,令從同一地區抵港的所有客機,如在七天內共有五名或以上乘客確診並帶有N501Y 變種病毒株,所有從該地區來港的客機禁止着陸14 天,該地區亦會列為極高風險地區。

●4月15日︰政府宣布 4 月 23 日起擴大疫苗接種計劃至 16 歲至 29歲的人士,成為全球極少數全面展開為成年人接種疫苗的地方。

●4月20日︰政府按「熔斷機制」,禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港,為期 14 天,並限制曾在該些地區逗留人士登機來港。

●4月21日︰醫院管理局恢復八間療養醫院特別探訪安排。

責任編輯︰尹櫻霖