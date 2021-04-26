林鄭月娥︰抗疫新路向以回復常態為目標

▲ 特首林鄭月娥表示，抗疫新路向是以回復常態為目標。（資料圖片）

特首林鄭月娥表示，抗疫新路向是以回復常態為目標，但並非等於放寬抗疫措施，當局希望措施可更具針對性，而非「一刀切」。

林鄭月娥今撰文指出，政府會以「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施，例如當指明處所的員工或顧客已經接種疫苗，亦配合其他防疫要求，營業限制會獲放寬。她認為，接種疫苗帶來的方便亦可適用於跨境出行，例如從低風險地區抵港人士，強制檢疫期可以縮短。

她續指，與全球其他地區一樣，香港要完全走出疫情，接種疫苗是最可行的方法，相對於其他地方，香港在疫苗接種方面有充足的能力，認為現在最需要的是市民齊心參與，不再猶豫，盡快接種疫苗，為香港抗疫出一分力。

她又在文上提出「4個R」的抗疫新路向︰一，以逐步有序回復常態為目標（Return to Normality）、二，以避免「一刀切」暫停活動為指導性原則 （Refrain from“stop and go” approach）、三，以加強針對性防控措施為手段 （Reinforce infection control measures in a targeted manner）、四，以持續呼籲全民參與來達致目標（Reiterate the need for concerted community efforts）。

林鄭月娥亦在文中提及，4月各項主要防抗疫情措施的時間表︰

●4月1日︰政府宣布在 4 月 21 日和 28 日安排兩班從英國倫敦來港的指定航班，讓當地香港居民有序地返港，他們須在指定日子進行多次檢測和在指明檢疫設施進行 21 天強制檢疫。

●4月5日︰隨着新一批復必泰疫苗運抵香港，政府恢復為市民接種該款疫苗。

●4月9日︰政府將澳洲、新西蘭和新加坡納入低風險的指明地區，並縮減從該三個地區抵港人士的強制檢疫期至 14 天。

●4月12日︰行政長官主持新聞發布會，政府公布抗疫新路向，包括以「疫苗氣泡」為基礎調整各項防控措施，並鼓勵市民盡快接種疫苗，讓香港逐步回復正常運作。

●4月14日︰政府收緊民航航班的「熔斷機制」，另新增一項並行的地區性航班「熔斷機制」準則，令從同一地區抵港的所有客機，如在七天內共有五名或以上乘客確診並帶有N501Y 變種病毒株，所有從該地區來港的客機禁止着陸14 天，該地區亦會列為極高風險地區。

●4月15日︰政府宣布 4 月 23 日起擴大疫苗接種計劃至 16 歲至 29歲的人士，成為全球極少數全面展開為成年人接種疫苗的地方。

●4月20日︰政府按「熔斷機制」，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港，為期 14 天，並限制曾在該些地區逗留人士登機來港。

●4月21日︰醫院管理局恢復八間療養醫院特別探訪安排。

責任編輯︰尹櫻霖